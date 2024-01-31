Среда, 31 Января 2024 20:18

АрмИнфо.Утверждения армянских политологов и экспертного сообщества о том, что инициатива властей Армении о необходимости принятия новой Конституции осуществляется под давлением Азербайджана, нашло свое очередное подтверждение.

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, комментируя сделанные в Ереване председателем Палаты депутатов чешского парламента Маркеты Пекаровой Адамовой, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что председатель Палаты депутатов парламента Чехии должна была спросить, <когда Армения устранит в своей конституции и законодательстве территориальные претензии к соседям>.

Отметим, что о положениях Конституции своей собственной страны представитель МИД соседнего государства предпочел не распространяться.

Напомним также, что сегодня на совместной со спикером чешского парламента пресс-конференции председатель Национального Собрания РА Ален Симонян опроверг утверждения о давлении со стороны Баку и Анкары в вопросе, связанном с новой Конституцией. Он отметил, что в ныне действующей Конституции Армении имеются положения, которые неприемлемы в условиях новых геополитических изменений в регионе. По его словам, именно геополитические изменения, а не давление со стороны Азербайджана привело власти к необходимости разработки нового проекта Основного закона.