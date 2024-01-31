Среда, 31 Января 2024 20:17

АрмИнфо.Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), который опубликован на сайте организации.

В частности, гроссмейстеры Айк Мартиросян, Габриэл Саргсян, Самвел Тер-Саакян и Грант Мелкумян занимают в рейтинге 50-е, 60-е, 97-е и 98-е места соответственно.

Возглавляет рейтинг бывший чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура идут на втором и третьем месте. Действующий чемпион мира Дин Лирен лишь четвертый.

В рейтинг женщин включены три представительницы Армении - гроссмейстеры Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Анна Саркисян, которые

занимают 53-е, 71-е и 73-е места соответственно.