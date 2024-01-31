Среда, 31 Января 2024 20:13

АрмИнфо. За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности. Комиссия Национального Собрания РА по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды на заседании 31 января выдала положительное заключение по поправкам в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе РА.

По словам заместителя министра окружающей среды РА Тиграна Габриеляна, принятие пакета позволит предотвратить незаконное использование вод из подземных водных ресурсов, бурение или повторное открытие с этой целью законсервированных скважин, забор воды с нарушением условий, предусмотренных разрешением на водопользование, а также незаконную добычу сига из озера Севан. Проект закона <О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях> предусматривает дифференцированные административные наказания за случаи незаконного использования вод из поверхностных и подземных водных ресурсов, а также усиление административной ответственности за повторное открытие закрытых скважин. Среди действующих статей были выделены дела, касающиеся сига, и определены для них более строгие меры ответственности.

Проектом поправок в Уголовном кодексе предусмотрена уголовную ответственность за повторное открытие ликвидированных скважин или за использование вод из подземных водных ресурсов без разрешения на водопользование либо, открытие законсервированных скважин без разрешения на водопользование, если это причинило крупный имущественный или иной существенный ущерб государственным интересам.

За незаконную добычу гражданами сига сумма, превышающая 150 тысяч драмов, будет считаться крупным ущербом, и преследоваться в соответствии с требованиями УК РА.