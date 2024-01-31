|Выставка уникальных экспонатов музея истории Еревана открылась в китайском городе Нинбо
|МИД Азербайджана вновь потребовал изменений в Конституции Армении
|Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг ФИДЕ
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности
|Первый омбудсмен Армении: Подходы властей Армении совпадают с турецко- азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-министра культуры Армении
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|USAID предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона для помощи арцахским беженцам
|В Москве предложили спросить у Баку позицию относительно предложения Еревана о подписании пакта о ненападении
|Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены: Глава Минфина РА
|Союз горняков Армении в поиске виноватых: он обвинил армянские экоорганизации в пособничестве Азербайджану
|В Ереване впервые будет выставлен бронзовый бюст богини Анаит, хранящийся в Британском музее - спикер
|Захарова о перспективах сближения Армении с НАТО: Обещают на Западе всем
|Ваан Керобян об увольнении замминистра и обысках в Минэкономки: Это совпадение
|В Министерстве экономики проводятся следственные действия
|На армяно-азербайджанской границе началось очередное заседание комиссий по делимитации
|Спикер: необходимость в новой Конституции обусловлена геополитическими изменениями
|Чехия полностью поддерживает путь Армении на европейскую интеграцию - спикер чешского парламента
|Фиаско Пашиняна поставило Армению перед лицом серьезных угроз - "Голос народа"
|Спикер НС РА: международные партнеры Армении должны по максимуму применить давление на Азербайджан
|Рубен Рубинян: У "Гражданского договора" и правительства нет какого-либо решения, связанного с изменением гимна Армении
|Были обсуждены вопросы в области спорта
|В последние годы Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО - Хавьер Коломина
|Армения заняла 7-ое место в рейтинге самых безопасных государств мира
|США готовы оказать поддержку МВД Армении в реализации программы антикоррупционных реформ
|Омбудсмен Арцаха проводит встречи в США
|Азербайджан планирует превратить Бердзорскую церковь Сурб Арутюн в мечеть
|Захарова о вандализме в Ереване: Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится
|Генплан Академгородка представили премьер-министру Армении
|Бывший мэр Еревана создаст свою партию
|Харази: Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении: Максималистская риторика и деструктивные шаги Азербайджана не способствуют реализации мирной повестки в регионе
|В Армении будут ограничены сроки демонстрации фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру - проект закона
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Глава Комитета по международным отношениям Сената США призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров
|Председатель НС Армении заявил о необходимости смены государственного гимна и герба страны
|Армения заняла 50 место в рейтинге социального развития
|Армения заняла 62 место в Индексе восприятия коррупции за 2023 год по версии Transparency International
|Экс-глава одной из общин Араратской области Армении причинил государству и общественности ущерб в размере 116 млн драмов
|Существует историческая необходимость остановить борьбу между прошлым и настоящим - политолог
|СНБ Армении пресекла попытку ввоза 13 кг наркотиков в Ереван
|Идея принятия новой Конституции является результатом давления со стороны Баку - политолог
|Артур Хачатрян поднял вопросы возвращения Арцаха, безопасности Армении и ответственности Азербайджана за агрессию в ходе дискуссий на Капитолийском холме - ANCA
|Представитель РПА указывает на три шага, которые необходимы для остановки процесса разрушения армянской государственности
|Forbs: Армения заслуживает внимания своей невероятной едой и вином
|Защита Карена Ванецяна заверяет: Их подзащитный на свободе
|В Баку ответили на предложения Пашиняна о подписании пакта о ненападении
|Чeствование Сафарова - АНКА с сарказмом отреагировал на боевой топор, подаренный Алиеву турецким депутатом
|В Москве задержали владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна
|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Читать больше
АрмИнфо. За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности. Комиссия Национального Собрания РА по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды на заседании 31 января выдала положительное заключение по поправкам в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе РА.
По словам заместителя министра окружающей среды РА Тиграна Габриеляна, принятие пакета позволит предотвратить незаконное использование вод из подземных водных ресурсов, бурение или повторное открытие с этой целью законсервированных скважин, забор воды с нарушением условий, предусмотренных разрешением на водопользование, а также незаконную добычу сига из озера Севан. Проект закона <О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях> предусматривает дифференцированные административные наказания за случаи незаконного использования вод из поверхностных и подземных водных ресурсов, а также усиление административной ответственности за повторное открытие закрытых скважин. Среди действующих статей были выделены дела, касающиеся сига, и определены для них более строгие меры ответственности.
Проектом поправок в Уголовном кодексе предусмотрена уголовную ответственность за повторное открытие ликвидированных скважин или за использование вод из подземных водных ресурсов без разрешения на водопользование либо, открытие законсервированных скважин без разрешения на водопользование, если это причинило крупный имущественный или иной существенный ущерб государственным интересам.
За незаконную добычу гражданами сига сумма, превышающая 150 тысяч драмов, будет считаться крупным ущербом, и преследоваться в соответствии с требованиями УК РА.
|Выставка уникальных экспонатов музея истории Еревана открылась в китайском городе Нинбо
|МИД Азербайджана вновь потребовал изменений в Конституции Армении
|Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг ФИДЕ
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности
|Первый омбудсмен Армении: Подходы властей Армении совпадают с турецко- азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-министра культуры Армении
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|USAID предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона для помощи арцахским беженцам
|В Москве предложили спросить у Баку позицию относительно предложения Еревана о подписании пакта о ненападении
|Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены: Глава Минфина РА
|Союз горняков Армении в поиске виноватых: он обвинил армянские экоорганизации в пособничестве Азербайджану
|В Ереване впервые будет выставлен бронзовый бюст богини Анаит, хранящийся в Британском музее - спикер
|Захарова о перспективах сближения Армении с НАТО: Обещают на Западе всем
|Ваан Керобян об увольнении замминистра и обысках в Минэкономки: Это совпадение
|В Министерстве экономики проводятся следственные действия
|На армяно-азербайджанской границе началось очередное заседание комиссий по делимитации
|Спикер: необходимость в новой Конституции обусловлена геополитическими изменениями
|Чехия полностью поддерживает путь Армении на европейскую интеграцию - спикер чешского парламента
|Фиаско Пашиняна поставило Армению перед лицом серьезных угроз - "Голос народа"
|Спикер НС РА: международные партнеры Армении должны по максимуму применить давление на Азербайджан
|Рубен Рубинян: У "Гражданского договора" и правительства нет какого-либо решения, связанного с изменением гимна Армении
|Были обсуждены вопросы в области спорта
|В последние годы Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО - Хавьер Коломина
|Армения заняла 7-ое место в рейтинге самых безопасных государств мира
|США готовы оказать поддержку МВД Армении в реализации программы антикоррупционных реформ
|Омбудсмен Арцаха проводит встречи в США
|Азербайджан планирует превратить Бердзорскую церковь Сурб Арутюн в мечеть
|Захарова о вандализме в Ереване: Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится
|Генплан Академгородка представили премьер-министру Армении
|Бывший мэр Еревана создаст свою партию
|Харази: Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении: Максималистская риторика и деструктивные шаги Азербайджана не способствуют реализации мирной повестки в регионе
|В Армении будут ограничены сроки демонстрации фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру - проект закона
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Глава Комитета по международным отношениям Сената США призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров
|Председатель НС Армении заявил о необходимости смены государственного гимна и герба страны
|Армения заняла 50 место в рейтинге социального развития
|Армения заняла 62 место в Индексе восприятия коррупции за 2023 год по версии Transparency International
|Экс-глава одной из общин Араратской области Армении причинил государству и общественности ущерб в размере 116 млн драмов
|Существует историческая необходимость остановить борьбу между прошлым и настоящим - политолог
|СНБ Армении пресекла попытку ввоза 13 кг наркотиков в Ереван
|Идея принятия новой Конституции является результатом давления со стороны Баку - политолог
|Артур Хачатрян поднял вопросы возвращения Арцаха, безопасности Армении и ответственности Азербайджана за агрессию в ходе дискуссий на Капитолийском холме - ANCA
|Представитель РПА указывает на три шага, которые необходимы для остановки процесса разрушения армянской государственности
|Forbs: Армения заслуживает внимания своей невероятной едой и вином
|Защита Карена Ванецяна заверяет: Их подзащитный на свободе
|В Баку ответили на предложения Пашиняна о подписании пакта о ненападении
|Чeствование Сафарова - АНКА с сарказмом отреагировал на боевой топор, подаренный Алиеву турецким депутатом
|В Москве задержали владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна
|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Читать больше
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Читать больше
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|На основе общих духовных ценностей.
|Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ - Токаев о событиях января 2022 года
|Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
|"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
|"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в Гюмри - депутат
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат