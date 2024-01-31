Среда, 31 Января 2024 20:12

АрмИнфо.25 января 2024 года Антикоррупционный суд принял к рассмотрению 98-й иск о конфискации имущества незаконного происхождения. На этот раз надзорный орган требует изъять имущество у экс-министра культуры Асмик Погосян и аффилированных с ней лиц.

Согласно информации, Управление по конфискации незаконно полученного имущества Генеральной прокуратуры представило суду требование о конфискации в пользу Республики Армения 301 млн 218 тысяч драмов в качестве остатка незаконных средств, представляющих собой сумму, возникшую в результате преобразования или использования имущества незаконного происхождения; 567 млн 396 тысяч драмов РА, что не подтверждено законными доходами лица, имеет незаконное происхождение и не может быть конфисковано, поскольку передано добросовестному приобретателю и/или не может быть идентифицировано; участие в 1 юрлице; 3 млн 331 тысяч драмов - право требования, возникающего из займа; 4 млн 863 тысячи драмов - рыночная стоимость автомобиля, ранее принадлежавшего бывшему министру.

Напомним, что 22 декабря 2021 года бывший министр культуры Армении Асмик Погосян была объявлена в розыск и заочно арестована <по делу <АОКС>, в котором также фигурировал бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян. В начале октября 2023 г здание <АОКС> в центре Еревана было возвращено государству в результате мирового соглашения между Генеральной прокуратурой Республики Армения и акционерами компании ОО <АОКС>