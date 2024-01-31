Среда, 31 Января 2024 20:10

АрмИнфо. В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах организациями, не имеющими соответствующей лицензии, определенной законодательством страны. Комиссия Национального Собрания РА по экономическим вопросам на заседании 31 января выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "Об азартных играх, играх с выигрышем и казино " и в пакете смежных законов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра финансов РА Аваг Аванесян, инициативой правительства планируется создание запретительных возможностей для участия в играх в Интернете и лотереях, организованных в зарубежных странах, а также рекламу этих игр на территории Армении во всем доступном в РА Интернет диапазоне. Предусмотрено блокировать подобного рода сайты. По словам докладчика, очень мало европейских стран, которые не блокируют эти сайты.

В то же время, пакет определяет правила, которые позволят лицам, не являющимся гражданами РА, делать ставки и получать выигрыши в

иностранной валюте. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по блокировке аналогичных сайтов предусмотрена административная ответственность. Рекомендуется проверять финансовую отчетность, предоставленную организаторами игр с выигрышами или казино, а также лотерей в соответствии с законодательством страны.