Среда, 31 Января 2024 20:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Араратян и Чаренца в городе Веди; частично улица Ханджяна в городе Арарат; частично село Ванашен;

10:30-14:30 частично село Норашен;

в Котайкской области:

10:00-16:00 дом отдыха “Толедо”, дом отдыха “Виардо”, Ч/П “Мика Цахкатун”, “М. Багратян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-13:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 частные дома 14-211 на улице Гапанцяна, частный дом 71/5 на улице Адонца, частные дома 21-96 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 85, 43/10-180 на улице Гапанцяна, родильный дом N2 на улице Герцаи, поликлиника МВД односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично села Норашен и Верин Арташат;

10։00-13։00 частично улицы Комитаса, Грибоедова, Шаумяна в городе Арарат; частично село Воскетап;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Ванаовит”, квартал “Волоран”;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).