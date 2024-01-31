Среда, 31 Января 2024 20:08

АрмИнфо.Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха. Об этом стало известно из речи исполняющего обязанности заместителя директора миссии USAID в Армении Мэтью Лэрд на встрече с беженцами из Арцаха.

По его словам, это позволит предоставить первичную гуманитарную помощь 19 300 беженцам из Арцаха. Помощь будет реализована в рамках программы USAID "Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей", которую реализует организация "Димокраси Интернешнл".

Лэрд также напомнил, что с конца сентября 2023 года USAID выделило 9,27 млн долларов США на помощь пострадавшим от военных действий в

Нагорном Карабахе.

"Эти средства используются для того, чтобы перемещенные лица могли преодолеть трудности, вызванные насилием и массовым перемещением", - добавил и.о. заместителя директора миссии USAID в Армении, добавив, что правительство США привержено оказанию помощи Армении, чтобы страна могла преодолеть вызовы, вызванные военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Программа "Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей" предоставляет беженцам из Арцаха необходимую гуманитарную помощь: предметы гигиены, теплую одежду, продовольственные и непродовольственные товары и другие предметы первой необходимости. Она началась в декабре 2023 года и продлится 6 месяцев. География охватывает Ереван, Араратскую, Котайкскую, Лорийскую, Ширакскую, Сюникскую и Тавушскую области, передает Арменпресс.

Помощь USAID осуществляется посредством консорциума организаций, в который входят и "Миссия Армения", Армянское общество Красного Креста, Фонд "Национальная платформа по снижению риска бедствий" и "Ворлд Вижн Интернешнл".