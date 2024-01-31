Среда, 31 Января 2024 20:07

АрмИнфо. В Москве предложили спросить у Баку позицию относительно предложения Еревана о подписании пакта о ненападении.

Так, 31 января в ходе еженедельного брифинга, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о том, как Москва

оценивает предложение Еревана о подписании пакта о ненападении с Азербайджаном и насколько пакт равносилен мирному договору, в частности, сказала: "Вы четко сформулировали это предложение, которое было направлено со стороны Еревана непосредственно азербайджанской стороне. Мне кажется, нужно азербайджанскую сторону и спрашивать".

При этом российский дипломат напомнила о принципиальной позиции по вопросу нормализации отношения межу Баку и Ереваном. "Если вы говорите о нашей принципиальной позиции, то мы уверены, что наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого долгосрочного мира на Южном Кавказе является скорейшее восстановление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период с 2020- 2022 года. Это безальтернативная дорожная карта примирения Баку и Еревана. Она включает, в том числе и выработку мирного договора", - подытожила Захарова.

Отметим, что премьер РА Никол Пашинян, 28 января выступая на торжественном мероприятии по случаю 32-й годовщины создания ВС страны, сообщил, что Ереван предложил Азербайджану осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписать пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось.