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 Среда, 31 Января 2024 17:23
Александр Аванесов

Союз горняков Армении в поиске виноватых: он обвинил армянские экоорганизации в пособничестве Азербайджану

Союз горняков Армении в поиске виноватых: он обвинил армянские экоорганизации в пособничестве Азербайджану

АрмИнфо. Союз горняков и металлургов Армении выражает глубокую обеспокоенность участившимися целевыми нападками со стороны Азербайджана на горнорудную отрасль производства страны, распространением дезинформации, клеветнических и ложных обвинений как за пределами Армении, так и в самом армянском государстве, что может иметь серьезные последствия для экономической стабильности республики.

В заявлении отмечается, что члены Союза хорошо понимают проблемы отрасли и стремятся к реализации лучших решений. За последние годы

горнодобывающая промышленность Армении добилась значительного прогресса в плане устойчивого управления. "Мы не ожидали, что армянские экологические организации" заметят или поддержат эти изменения". Но, по крайней мере, мы надеялись, что, исходя из чисто национальных интересов, будет проявлена осторожность, чтобы не способствовать реализации политических целей Азербайджана. который представляет Армению как <региональную катастрофу>, препятствуя инвестициям в нашу страну", - говорится в документе.

В качестве примера авторы заявления указывают на наличие многочисленных  примеров, свидетельствующих сказанное. Самыми последними из  являются совместное  заявление азербайджанских организаций и правительственных  чиновников, направленное против горнодобывающего сектора Армении, в которых, к сожалению, основное внимание уделяется армянским организациям.

<Азербайджан уже открыто поддерживает армянские экологические организации в борьбе с этой отраслью. Очевидно, что даже если у некоторых армянских НПО не было такого намерения, они будут использоваться, и будут использоваться против экономики нашей страны.

Между тем, эксперты сферы неоднократно предупреждали армянские НПО о таком повороте событий. Другим примером является недавнее

исследование, проведенное одной чешской организацией в сотрудничестве с двумя армянскими экологическими неправительственными организациями в горнодобывающих регионах Армении. В экспертных кругах Армении были высказаны опасения как по поводу возможного качества исследований этой организации, так и публикации тех непроверенных результатов, которые могли быть использованы недружественными странами. И действительно, за публикацией результатов этого <исследования> сразу же последовали активные публикации проазербайджанской прессы, с помощью которых Армению пытаются представить как экологический ад, а горнодобывающую промышленность Армении - как источник загрязнения окружающей среды.  Известно, что Азербайджан всеми возможными способами пытается ослабить экономику Армении. С сожалением напоминаем о проекте Ерасхского металлургического завода. Азербайджан вложил все свои ресурсы в сворачивание этого проекта, что привело к тому, что завод был перенесен, нанеся многомиллионный ущерб нашей экономике.  Мецаморская АЭС, Капанский и Каджаранский комбинаты, до сих пор недействующий Амулсарский рудник, Араратская золотоизвлекательная фабрика и Техутский рудник являются постоянными объектами Азербайджана с по большей части абсурдными, заведомо ложными и опасными обвинениями, большинство из которых, к сожалению, являются цитируют представители сектора армянских НПО.

Ряд армянских неправительственных организаций, с поразительной организованностью направляя письма в международные суды, последовательно поддерживают усилия Азербайджана по предотвращению поступления инвестиций в Армению.

Мы не намерены ограничивать чье-либо право выражать обеспокоенность. Однако напоминаем, что непрофессиональные оценки, беспочвенные обвинения, дезинформация создают благодатную почву для пропагандистских ресурсов Азербайджана, ставящих под сомнение перспективу наличия в нашей стране ответственной и современной горнодобывающей промышленности.

Мы еще раз должны призвать к максимальной осторожности в публичных заявлениях, не делать клеветнических заявлений, на которые организации в этой сфере вынуждены отвечать судебными исками, в том числе, в интересах страны", - говорится в заявлении.

Напомним, что 25 января группа общественных организаций и жителей города Джермук выступили против возможной эксплуатации золотоносного

рудника "Амулсар". В распространенном ими совместном заявлении подчеркивается, что приняв дар в виде 12,5% акций компании "Лидиан Армения", осваивающей рудник, правительство Армении проигнорировало демократические ценности и права местных общин.  Авторы заявления отметили, что с освоением рудника город Джермук прекратит свое существование как курорт международного значения.

Между тем, по мнению независимых наблюдателей, вместо того, чтобы перекладывать вину на экологические организации Армении, которые просто выполняют свою рабочую миссию, Союзу горняков и металлургов было бы полезно начать налаживать серьезную профессиональную работу и коммуникации с экологической и широкой общественностью страны. По всей вероятности, считают эксперты, Союзу горняков, не стесненному в средствах, просто не хватает компетенций в этой области, компетенций работы на серьезных площадках, в том числе и зарубежных. Подобный политический <шантаж> в адрес армянской экологической общественности

- признак слабости, который сильно подрывает репутацию самой отрасли, которая не в состоянии довести до специалистов, экоактивистов, а также до собственной и мировой общественности ее насущные проблемы и наметить реальные пути их преодоления.

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