Среда, 31 Января 2024 16:44

АрмИнфо.Cегодня стало известно, что в сентябре 2024 года в Ереване впервые будет выставлен бронзовый бюст богини Анаит, хранящийся в Британском музее. Об этом в своем Telegram канале написал председатель Национального Собрания РА С Ален Симонян.

"Я рад, что нам удалось воплотить в жизнь эту давно обсуждаемую инициативу. Мы давно ждали богиню Анаит в Армении", - написал он.

Ранее сегодня Комитет по туризму РА выступил с сообщением о том, что в соответствии с договоренностью между музеем истории Армении и

Британским музеем в сентябре в Ереван будет доставлен бронзовый бюст богини Анаит