Среда, 31 Января 2024 16:37

АрмИнфо. В Москве прокомментировали перспективы сближения Армении с НАТО. Так, 31 января в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать слова спецпредставителя НАТО по Кавказу Хавьера Коломина о желании Североатлантического Альянса и далее сближать отношения с Арменией, в частности, сказала:

"Мне кажется, если кто-то хочет близости, нужно понять насколько это небезопасно и к каким последствиям это приводит. Мы уже видели к чему приводит близость НАТО на примере многих стран: вовлечение в конфликты, утрата суверенитета и независимости, подчинение воли чужого планирования во всех смыслах этого слова и во всех сферах. И самое главное, отсутствие даже возможности реализовать собственные национальные интересы", - отметила представитель российского МИД.

При этом, дипломат выразила предположение, что в этом вопросе нужно исходить из базовых установок и проанализировать национальные интересы каждой страны, и в данном случае Армении.

"Нужно, наверное, открыть карту и посмотреть между какими странами располагается эта страна. Нужно почитать учебники истории для тех, кто высказывается не то что близости - это все же суверенная страна и ее право решать самостоятельно, - но в пользу этой самой некой близости, которая предполагает разрыв отношений со странами региона, их соседями. Или по крайне мере их надрыв", - сказала она, еще раз подчеркнув необходимость анализа вышесказанного и понимания национальных интересов Армении.

По ее словам, необходимо понять, что приносит краткосрочную выгоду, что среднесрочную, а что долгосрочную и исходить из этого, а не посулов, обещаний. "Обещают на Западе всем. Но где и что выполнили",

- вопрошала она, добавив, что у западников хватает денег лишь на подкупы чиновников.

Захарова, вместе с тем подчеркнула, что когда возникает необходимость в создании реальных материальных базисов для развития экономики соответствующих стран, на близость с которыми рассчитывают страны НАТО во главе с США, то денег всегда нет. По ее словам, по крайней мере, за последние 30 лет она не помнит случаев, когда деньги были.

Отметим, что сегодня Хавьер Коломина заявил, что НАТО удовлетворены сегодняшними двусторонними отношениями с Арменией. "Мы также очень воодушевлены решениями, которые Армения приняла во внешней и оборонной политике, сдвигом, который они решили осуществить. Я знаю, что это трудное решение, и, вероятно, оно займет много времени, но мы, безусловно, призываем наших партнеров приблизиться к нам, и это то, что делает Армения", - заявил он.