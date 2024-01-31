Среда, 31 Января 2024 15:53

АрмИнфо. 29 января в Брюсселе открылось пленарное заседание Форума инвесторов Global Gateway по транспортной взаимосвязанности Европейского Союза и Центральной Азии. Европейские и международные финансовые институты объявили об обязательстве инвестировать 10 миллиардов евро (10,2 миллиарда долларов США) в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соединяющего Европу и Центральную Азию. Об этом пишет The Astana Times.

В рамках двухдневного мероприятия Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также подписал меморандумы о взаимопонимании по софинансированию проектов с Казахстаном, Кыргызской Республикой, Узбекистаном и Банком развития Казахстана (БРК) на сумму 1,47 млрд евро (1,6 млрд долларов США).

«Транспорт является основой современной экономики, облегчая личную мобильность и позволяя обмениваться товарами, капиталами и услугами между странами региона. Кроме того, инвестиции в устойчивый транспорт являются ключом к решению проблемы воздействия на климат и повышению устойчивости транспортных сетей», - сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы повысить пропускную cпособностьТранскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор. С этой целью форум предоставляет площадку для рассмотрения конкретных действий и мобилизации финансовых обязательств. Крайне важно, чтобы ключевые заинтересованные стороны укрепляли взаимосвязанность в регионе Центральной Азии через инициативу Global Gateway, стратегию ЕС, направленную на инвестирование в инфраструктурные проекты по всему миру.

В связи с этим, ожидается, что поддержка ЕИБ устойчивых транспортных путей в регионе мобилизует дополнительный капитал, в результате чего общая поддержка проектов составит плрядка 3 миллиардов евро. Банк также поделится своей экспертизой с центральноазиатскими партнерами. За последнее десятилетие банк профинансировал транспортные проекты на сумму 136,5 млрд евро (148 млрд долларов США) по всему миру.

В своей приветственной речи на пленарном заседании исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что «ЕС уже является крупнейшим инвестиционным партнером Центральной Азии, на долю которого приходится более 42% от общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ)».

Подписание меморандумов о взаимопонимании, подчеркнул он, представляет собой возможность как для ЕС, так и для стран Центральной Азии укрепить торговые отношения таким образом, чтобы это принесло пользу обоим регионам.

По мнению комиссара по транспорту Адины Валеан, Средний коридор является краеугольным камнем усилий, направленных на содействие региональной экономической интеграции и дальнейшему росту в регионе, а также на улучшение связей с Европой. «Мы определили 33 потребности в инвестициях в физическую инфраструктуру, начиная от модернизации железных дорог и заканчивая увеличением пропускной способности портов и обновлением флота», — сказала она.

Министр транспорта РК Марат Карабаев выразил благодарность европейским партнерам за усилия по укреплению связей со странами Центральной Азии в рамках инициативы Global Gateway и поделился статистикой по транспортному сектору Казахстана.

«В прошлом году грузооборот по железной дороге составил 300 млн тонн, из которых 85 млн – казахстанский экспорт. Более 27 млн тонн – это транзитные перевозки. Кроме того, 80% железнодорожных перевозок между Китаем и ЕС проходит через Казахстан», — сказал Карабаев.

«Что касается дорожного транспорта, то он растет опережающими темпами. По итогам прошлого года транзитные перевозки Казахстана только с Китаем выросли в два раза – с 1 до 2 млн тонн, а общий объем транзита увеличился на 43% с 3,5 до 5 млн тонн», – добавил он.

Казахстан является единственной страной Центральной Азии, которая ввела пятую степень свободы – право перевозить пассажиров и грузы между двумя странами, ни одна из которых не является базой авиакомпании, эксплуатирующей его. Карабаев отметил, что за последние два года использование воздушного пространства Казахстана увеличилось в два раза.

«Мы также завершили переговорный процесс с Еврокомиссией по подписанию горизонтального соглашения, которое позволит каждой европейской авиакомпании летать из любой точки Европы в любую точку Казахстана», - сказал он.

Два крупнейших аэропорта Казахстана переданы в частную собственность. Международный аэропорт Алматы в настоящее время принадлежит турецкой компании TAV, занимающейся эксплуатацией и обслуживанием аэропортов, которая входит в состав Groupe Aeroports de Paris (ADP). Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане, в свою очередь, находится под доверительным управлением холдинга «Терминалс» ОАЭ.

Карабаев заявил, что Казахстан готов «отдать в управление европейским инвесторам оставшиеся 22 аэропорта, которые имеют большой потенциал стать транзитным хабом между Азией и Европой».

Он подчеркнул, что «для реализации крупных инфраструктурных проектов потребуется не менее €40 млрд ($43,2 млрд)».