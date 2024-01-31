Среда, 31 Января 2024 15:01

АрмИнфо. В Министерстве экономики проводятся следственные действия. Об этом ведомство сообщает в своем телеграмм -канале.

<Борьбу с коррупцией считаем крайне важной, в то же время руководствуемся презумпцией невиновности>, - говорится в сообщении.