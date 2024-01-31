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 Среда, 31 Января 2024 15:01
Алина Оганесян

В Министерстве экономики проводятся следственные действия

В Министерстве экономики проводятся следственные действия

АрмИнфо. В Министерстве экономики проводятся следственные действия. Об этом ведомство сообщает в своем телеграмм -канале.

<Борьбу с коррупцией считаем крайне важной, в то же время руководствуемся презумпцией невиновности>, - говорится в сообщении.

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