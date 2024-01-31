Среда, 31 Января 2024 14:12

АрмИнфо. Армения и Казахстан обсудили возможности запуска прямого авиасообщения между Ереваном и Астаной посредством армянского авиаперевозчика. Об этом стало известно по итогам встречи министра экономики Армении Ваана Керобяна и Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс- служба Министерства экономики, стороны отметили, что запуск прямого авиасообщения усилит взаимные туристические и бизнес-потоки.

В числе обсуждаемых были также вопросы, касающиеся перспектив армяно­казахстанского экономического сотрудничества, возможности открытия в Армении почетного консульства Казахстана.

По данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном за 11 месяцев 2023 года вырос в 2.3 раза , составив $89.2 млн. При этом экспорт увеличился в 4.2 раза до $65.7 млн., на фоне роста импорта на 4,4% до $23.5 млн.