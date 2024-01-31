Среда, 31 Января 2024 13:58

АрмИнфо.В ныне действующей Конституции Армении имеются положения, которые неприемлемы в условиях новых геополитических изменений в регионе. Об этом 31 января на совместной со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, именно геополитические изменения, а не давление со стороны Азербайджана привело власти к необходимости разработки нового проекта Основного закона. Спикер подчеркнул, что комиссия по конституционным изменениям была создана задолго до того, как Азербайджан заговорил о необходимости этих изменений. Как заметил Симонян, с момента провозглашения независимости Армении в основополагающих документах были положения, которые нуждаются в пересмотре. "Нам нужно понять, куда идет Армения и какие цели преследует, ради чего существует Республика Армения. Она существует для того, чтобы восстановить Великую Армению или для того, чтобы обеспечивать безопасность и благополучие гражданина? Мы должны ответить на эти вопросы, и я думаю, что ответы на них неоднозначны в нашем обществе", - отметил он, выразив убеждение, что не может Армения быть чем-то аморфным, и "никто это не может оспорить".