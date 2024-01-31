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АрмИнфо.В ныне действующей Конституции Армении имеются положения, которые неприемлемы в условиях новых геополитических изменений в регионе. Об этом 31 января на совместной со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.
По его словам, именно геополитические изменения, а не давление со стороны Азербайджана привело власти к необходимости разработки нового проекта Основного закона. Спикер подчеркнул, что комиссия по конституционным изменениям была создана задолго до того, как Азербайджан заговорил о необходимости этих изменений. Как заметил Симонян, с момента провозглашения независимости Армении в основополагающих документах были положения, которые нуждаются в пересмотре. "Нам нужно понять, куда идет Армения и какие цели преследует, ради чего существует Республика Армения. Она существует для того, чтобы восстановить Великую Армению или для того, чтобы обеспечивать безопасность и благополучие гражданина? Мы должны ответить на эти вопросы, и я думаю, что ответы на них неоднозначны в нашем обществе", - отметил он, выразив убеждение, что не может Армения быть чем-то аморфным, и "никто это не может оспорить".
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|Армения заняла 50 место в рейтинге социального развития
|Армения заняла 62 место в Индексе восприятия коррупции за 2023 год по версии Transparency International
|Экс-глава одной из общин Араратской области Армении причинил государству и общественности ущерб в размере 116 млн драмов
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|Артур Хачатрян поднял вопросы возвращения Арцаха, безопасности Армении и ответственности Азербайджана за агрессию в ходе дискуссий на Капитолийском холме - ANCA
|Представитель РПА указывает на три шага, которые необходимы для остановки процесса разрушения армянской государственности
|Forbs: Армения заслуживает внимания своей невероятной едой и вином
|Защита Карена Ванецяна заверяет: Их подзащитный на свободе
|В Баку ответили на предложения Пашиняна о подписании пакта о ненападении
|Чeствование Сафарова - АНКА с сарказмом отреагировал на боевой топор, подаренный Алиеву турецким депутатом
|В Москве задержали владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна
|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
|Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены к памятнику "Мать Армения"
|Кольцо вокруг режима Алиева все больше сжимается - армянский дипломат
|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
|Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население - посол Франции
|Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста Рубена Варданяна
|Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку - Пашинян
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