Среда, 31 Января 2024 13:55

АрмИнфо. Чешская Республика полностью поддерживает путь Армении на европейскую интеграцию. Об этом 31 января на совместной пресс- конференции с председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном заявила председатель Палаты депутатов Чешской Республики Маркетта Пекарова Адамова.

Она подчеркнула, что Прага поддерживает Армению в этом направлении, в том числе, и в рамках программы "Восточного партнерства", которое было организовано в Чехии благодаря председательству страны в Совете Европы. "Мы сотрудничаем на двустороннем уровне. Наши парламенты могут сотрудничать в самых разных сферах, наши комиссии посещают Армению, и то же самое касается визитов армянских комиссий в Прагу. Сейчас мы работаем над экономическими отношениями, и часть делегации - предприниматели, а также представители ИТ- сектора. Один из членов моей делегации представляет наше министерство торговли, что означает, что еще есть возможность улучшить наши двусторонние экономические отношения, и мы работаем в этом направлении>, - отметила Маркетта Пекарова Адамова.

Она подчеркнула, что сотрудничество охватывает культурные и образовательные связи. "В связи с этим, я рада открыть выставочный зал в музее, который представит наше культурное наследие, и я надеюсь, что это будет хорошей возможностью пригласить армянских туристов в нашу прекрасную страну. Наши двери всегда открыты>, - сказала председатель Палаты депутатов Чешской Республики.