Среда, 31 Января 2024 12:40

АрмИнфо.Я не хочу менять ни герб Армении, ни гимн. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению вице-спикер Парламента Армении Рубен Рубинян.

В этой связи он подчеркнул, что у партии и фракции <Гражданский договор> и у правительства нет на данный момент какого-либо решения, связанного с изменением государственной символики.

Касаемо изменения названия предмета <Армянская история> на <История Армении>, Рубинян задался вопросом: <Какая есть проблема в слове <Армения>? Армения - наша родина сейчас и вообще в истории Армения всегда была нашей родиной. Какая проблема в том, чтобы предмет назывался <Историей Армении>? Разве история всего армянского народа - это не история народа, который пытался создать государство, стать независимым и сохранить это государство?>. То, что данный вопрос является одной из основных тем, которые поднимает оппозиция, по мнению вице-спикера, говорит о том, что у последних отсутствует политическое слово.

Говоря о намерении со стороны властей поменять Конституцию, Рубинян назвал беспочвенными обвинения, что это делается по заказу Азербайджана. <Я со всей ответственностью заявляю, что принятие Конституции - это суверенное право Республики Армении, и только граждане Армении могут решить принять Конституцию или нет, в каком виде и так далее>, - подчеркнул он.

Меж тем, заметим, что вчера в своем телеграмм-канале глава Парламента Армении Ален Симонян написал: "Для меня очевидно, что гимн Республики Армения рано или поздно должен измениться, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна".

Он указал также на возможность обсуждения вопроса об изменении герба. "По крайней мере, Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества во время Великого потопа, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи" - написал Симонян, по всей видимости, намекая на необходимость исключения горы Арарат с герба страны, на которой нашел пристанище Ной во время Великого потопа, на чем настаивала и продолжает настаивать Турция.

Напомним, что ранее государственный герб страны раскритиковал и премьер-министр РА Никол Пашинян.