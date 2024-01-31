Среда, 31 Января 2024 10:10

АрмИнфо.30 января заместитель министра внутренних дел Армении Арпине Саркисян приняла старшего советника по вопросам юстиции Госдепартамента США Майкла Васко и руководителя программы реформы уголовного правосудия посольства США в Ереване Кристину Афоян.

Согласно сообщению пресс-службы МВД РА, в ходе встречи Арпине Саркисян коснулась процесса формирования МВД и прозрачных и подотчетных механизмов подбора кадров. Она отметила, что по этому направлению в МВД создано управления внутренней безопасности и борьбы с коррупцией. Замминистра также представила основные направления деятельности ведомства и зафиксированные результаты в борьбе с преступлениями коррупционной направленности, подчеркнув приоритетность обеспечения прозрачного стиля работы структуры и доступа общественности к информации.

Касаясь процедуры аттестации, замминистра указала на наличие в этом процессе различных составляющих проведения проверки, а также проведенную обширную работу.

Касаясь вновь сформированной уголовной полиции, Арпине Саркисян особо остановилась на вопросах внедрения новых технологий в борьбе с преступностью, развитии кадрового потенциала и подборе кадров в рамках программы реформ в сфере полиции. Она также подчеркнула важность внедрения новых технологий и механизмов в сфере киберпреступности, криптовалют, а также преступлений коррупционной направленности.

Американская сторона, высоко оценив проводимые в МВД реформы и их результаты, представила программу поддержки антикоррупционных реформ, в рамках которой США готовы оказать поддержку МВД.