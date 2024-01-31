Среда, 31 Января 2024 10:09

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян представитель ANCA Тереза Еримян обсудили необходимость введения санкций против Азербайджана, расширение помощи насильственно перемещенным арцахцам. Об этом говорится в сообщении АНКА в Твиттер (Х).

Собеседники обсудили также средства обеспечения безопасности арцахцев с целью их возвращения в свои дома в Арцахе.

Отметим, что Степанян уже провел серию встреч в рамках визита в США. Цель привлечь внимание американских чиновников к вопросу оккупации Арцаха.