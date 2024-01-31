Среда, 31 Января 2024 10:06

АрмИнфо. Азербайджан планирует превратить Бердзорскую церковь Сурб Арутюн в мечеть. Об этом говорится в сообщении Госсовета Арцаха по охране культурного наследия.

"Стали доступны доказательства очередного проявления политики Азербайджана по уничтожению армянского наследия на государственном уровне. Видео, опубликованные в социальных сетях, подтвердили возникшие в 2021 году обоснованные подозрения по поводу превращения церкви Сурб Арутюн в Бердзоре в мечеть.

Сейчас церковь окружена заграждениями, а на территории ведутся строительные работы. Из опубликованного проекта понятно, что церковь будет преобразована в мечеть с двумя минаретами",- отмечается в сообщении Госсовета Арцаха по охране культурного наследия.

Добавим, что Азербайджан либо уничтожает, либо фальсифицирует, либо искажает историю армянских памятников на всей территории оккупированного Арцаха. Это происходит на фоне молчаливого поощрения международного сообщества. Все специализированные международные структуры в этой области бездействуют.