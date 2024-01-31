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АрмИнфо. Азербайджан планирует превратить Бердзорскую церковь Сурб Арутюн в мечеть. Об этом говорится в сообщении Госсовета Арцаха по охране культурного наследия.
"Стали доступны доказательства очередного проявления политики Азербайджана по уничтожению армянского наследия на государственном уровне. Видео, опубликованные в социальных сетях, подтвердили возникшие в 2021 году обоснованные подозрения по поводу превращения церкви Сурб Арутюн в Бердзоре в мечеть.
Сейчас церковь окружена заграждениями, а на территории ведутся строительные работы. Из опубликованного проекта понятно, что церковь будет преобразована в мечеть с двумя минаретами",- отмечается в сообщении Госсовета Арцаха по охране культурного наследия.
Добавим, что Азербайджан либо уничтожает, либо фальсифицирует, либо искажает историю армянских памятников на всей территории оккупированного Арцаха. Это происходит на фоне молчаливого поощрения международного сообщества. Все специализированные международные структуры в этой области бездействуют.
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|Армения заняла 62 место в Индексе восприятия коррупции за 2023 год по версии Transparency International
|Экс-глава одной из общин Араратской области Армении причинил государству и общественности ущерб в размере 116 млн драмов
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|Представитель РПА указывает на три шага, которые необходимы для остановки процесса разрушения армянской государственности
|Forbs: Армения заслуживает внимания своей невероятной едой и вином
|Защита Карена Ванецяна заверяет: Их подзащитный на свободе
|В Баку ответили на предложения Пашиняна о подписании пакта о ненападении
|Чeствование Сафарова - АНКА с сарказмом отреагировал на боевой топор, подаренный Алиеву турецким депутатом
|В Москве задержали владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна
|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
|Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены к памятнику "Мать Армения"
|Кольцо вокруг режима Алиева все больше сжимается - армянский дипломат
|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
|Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население - посол Франции
|Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста Рубена Варданяна
|Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку - Пашинян
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