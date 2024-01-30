Вторник, 30 Января 2024 21:13

АрмИнфо.Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был представлен генеральный план Академгородка.

На встрече присутствовали члены Попечительского совета Фонда <Академгородок>, заместитель директора компании gmp International GmbH Architects and Engineers Тобиас Кейл, который занимается разработкой генерального плана Академгородка, а также руководители ответственных подразделений.

Тобиас Кейл отметил, что до середины года основная концепция преокта будет готова. При этом он заметил, что сопутствуюшие процессы уже можно начинать.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, участники встречи подробно обсудили вопросы, касающиеся инженерной инфраструктуры, дорожной сети, ландшафта Академического города, были представлены предложения и замечания по проекту.

В результате обсуждения премьер-министр дал конкретные поручения ответственным лицам по созданию инфраструктуры <Академгородка> и по ряду других вопросов.

Напомним, что в конце 2023 года глава МОНКС Жанна Андреасян сообщила, что на данном этапе для строительства Академгородка выбран участок площадью свыше 630 гектаров, прилегающий к 17 кварталу Еревана. Данный участок является государственной и общественной собственностью. Андреасян добавила также, что идут активные обсуждения проекта с главами этих областей и столичной мэрией.

Ранее Андреасян сообщала, что на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений. На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский.

Планируется создать совершенно новую инфраструктуру, которая будет включать в себя застройку образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, спального или жилого района, многофункционального концертного зала, кинотеатра и театра, спортзалов, сельскохозяйственной пашни, а также будут созданы необходимые условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить также национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, водные бассейны, автостоянки