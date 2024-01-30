Вторник, 30 Января 2024 20:16

АрмИнфо. Бывший мэр Еревана Айк Марутян заявил о намерении создать свою партию.

Он подчеркнул, что это естественная потребность, поскольку имеется большая группа сторонников, которые хотят продвигать свои программы в политическом поле. <Есть большая поддержка с большим потенциалом, которая хочет иметь свою партию>, - дополнил Марутян.

По словам бывшего градоначальника, партия будет принимать участие в важных политических событиях страны, в том числе парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления и т.д. На вопрос <имеет ли шансы новосозданная партия> пройти на выборах, Марутян ответил утвердительно.

Говоря о партии <Национальный прогресс> которая выдвинула его кандидатуру на должность мэра, он заметил, что членом последней не является, но имеет с партией дружественные отношения и общее видение.