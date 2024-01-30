Вторник, 30 Января 2024 16:48

АрмИнфо. В Армении будут ограничены сроки демонстрации фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру. На заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, которое прошло 30 января, было выдано положительное заключение по представленным поправкам в законе "Об аудиовизуальном медиа".

По словам одного из соавторов представленного документа, депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Артура Ованнисяна, законопроектом, разработанного совместно со спикером НС Аленом Симоняном, предлагается ограничить время показа фильмов и видеоматериалов, восхваляющих криминальную субкультуру. Такие передачи и фильмы разрешено демонстрировать с 12 ночи до 6 утра. Данная мера, как заметил Ованнисян, будет нацелена на исключение пропаганды романтизма преступной среды, который оказывает отрицательное влияние на психологию и образ жизни несовершеннолетних.

Ованнисян заметил, что полностью невозможно ограничить показ фильмов и программ с подобным содержанием, особенно, если иметь в виду социальные сети и зарубежные телеканалы. В будущем возможно с применением высоких технологий удастся решить и эту проблему. Напомним, что ранее в своем телеграмм канале председатель НС Ален Симонян сообщал, что представленный документ - первый шаг в направлении урегулирования проблемы на телеэкранах. <В дальнейшем не исключается введение дополнительного налогового бремени и других законодательных инициатив для организаций, занимающихся производством подобных видеоматериалов>, - отмечал спикер.