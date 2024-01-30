Вторник, 30 Января 2024 15:43

АрмИнфо. Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда". Об этом говорится в комментарии Посольства России в Армении в связи с актом вандализма над памятником "Детям блокадного Ленинграда" в городе Ереван.

В российском дипломатическом представительстве выразили убеждение, что подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город.

"Автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют.

Не укладывается в голове степень безнравственности тех, кто публично выражает открытое пренебрежение не только к тем трагическим событиям и их жертвам, но и к памяти собственных предков. По подсчетам исследователей, в рядах многонациональных защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян, из которых 4 тысячи были добровольцами и десять из них удостоены званиями Героя Советского Союза.

Мы рады, что нашу оценку разделяют и в армянском обществе, о чем говорит массовое негодование в социальных сетях в отношении этого безобразного поступка", - отметили в дипмиссии.

В заключении в российском посольстве выразили надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности.

Ранее некий гражданин, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки, возложенные к памятнику и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь заявлений об этнических чистках в Арцахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой- либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Устроивший погром у мемориала мужчина задался вопросом, "есть ли документация о блокаде Ленинграда"?

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего. А глава РЦНК в Армении обратился к генеральному прокурору Армении с просьбой разобраться в произошедшем, и дать соответствующую правовую оценку произошедшему.