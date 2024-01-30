Вторник, 30 Января 2024 13:00

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) Жанны Андреасян приняла посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, в ходе встречи министр представила послу реализуемые в Армении реформы, рассказала о работах, проводимых в направлении интернационализации университетов, а также придала важность реализации межуниверситетских совместных исследовательских проектов. В этой связи Жанна Андреасян проинформировала гостя о том, что образовательная программа, внедренная в Ереванском государственном университете (ЕГУ), предоставляет возможность изучать казахский язык. При этом она придала важность внедрению вузовской программы для обучения армянскому языку в Казахстане.

<Думаю, это станет прекрасным поводом для сотрудничества между вузами, в рамках которого можно будет организовать программы обмена опытом, как для студентов, так и преподавателей>, - сказала глава МОНКС.

Посол в свою очередь выразил надежду, что эффективное отраслевое сотрудничество между странами будет продолжено. Он придал важность осуществляемым реформам и развитию двусторонних связей в сферах науки и образования.

Сообщается, что стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах спорта, молодежи и культуры. В завершение встречи посол Болат Иманбаев подарил Жанне Андреасян, переведенную на армянский язык книгу <Казахские народные сказки>, которая была издана в ноябре 2023 года.