Вторник, 30 Января 2024 12:36

АрмИнфо. Бывший глава одной из общин Араратской области Армении злоупотребил своими служебными полномочиями и причинил государству и общественности ущерб в размере 116 миллионов драмов.

Как сообщает Генпрокуратура РА, в ходе уголовного производства установлено, что в 2010 году Комиссия по координации благотворительных программ правительства передала в дар одной из общин Араратской области линию комбинированного корма производства Нидерландов заводской стоимостью 95 млн драмов, полученную в качестве благотворительной помощи от Республики Греция. Техника была записана на баланс имущества Общины по указанной стоимости.

Бывший глава общины, нарушив требования решения Координационной комиссии благотворительных проектов от 23 июля 2010 года о том, что оборудование не может использоваться в целях получения прибыли и должно служить исключительно на благо населения общины, сдал линию компании, фактически принадлежащей его брату, где она эксплуатировалась в течение 9 лет для производственных нужд компании.

В 2019 году бывший глава общины инициировал процесс продажи данного имущества. Оно было оценено в 19 млн драмов и согласно решению Совета старейшин было отчуждено путем прямой продажи компании, принадлежащей его брату.

22 марта 2022 года прокурор возбудил против бывшего главы общины публичное уголовное преследование по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (превышение должностных полномочий). 30 января 2024 года бывший глава общины полностью возместил ущерб в размере 116 млн драмов, причиненный общине и государству.