Вторник, 30 Января 2024 12:34

АрмИнфо.Существует историческая необходимость остановить борьбу между прошлым и настоящим. Об этом в своей статье написал член Группы альтернативных проектов Ваге Ованнисян.

По его словам, старые, проверенные нарративы в ближайшем будущем будут использоваться для навязывания "новых исторических реалий". "Мы снова будем бороться старыми методами, которые не дают никаких результатов. Ключевой ловушкой на пути к общественному исцелению и консолидации настроений является битва между прошлым и настоящим, но если мы хотим остановить стремительный упадок государственности, это необходимо сделать. Но просто осознать это недостаточно. Нам нужно найти механизм, прикладную сторону вопроса. Это сложный вопрос, потому что здесь много нюансов, вплетенных намеренно или неосознанно, имеется тяжелая подоплека, вечная тревога и навязанное представление о настоящем и прошлом", - отметил эксперт.

Он добавил, что те личности, силы, группы, которые чувствуют ответственность и принимают ее, должны четко сформулировать свою позицию по отношению к ловушкам, а не избегать их. Избегая (что и делается на протяжении 4-5 лет), они передают инициативу правительству, которое ею пользуется самым вульгарным образом. "Начинать разборку "гордиева узла" необходимо с одной точки. На первом этапе независимой Армении мы были государством- победителем, и это обстоятельство объединяло всех сознательных людей, в том числе, всех бывших президентов Армении. Мы должны это исправить и договориться, что после отказа от этих полномочий, одним из первых шагов следующего правительства будет присвоение всем трем бывшим президентам высшего государственного звания. Здесь нам придется отказаться от всякого рода индивидуализированных (объективных и субъективных) подходов. Прежде всего, это жест национального уважения к тому этапу армянской истории и государственности, когда мы были достойны, имели армянский Арцах и предсказуемое государство. В то же время, это послужит гарантией будущей стабильности страны, избежания внутренних потрясений, а также пошлет сигнал международному сообществу о внутренней стабильности. Принятие этого простого подхода уже обеспечит огромную базу для консолидации. Это остановит внутреннюю нетерпимость между сторонниками, идеологами, командами бывших президентов. Это уже исторический атавизм, когда страна находится в таком состоянии, мы продолжаем жить старыми идеями. Либо бывшие президенты поменялись, либо мы все изменились, либо изменилась сама Армения. Несмотря на все противоречия, общее, объединяющее всегда важнее различий. Это позволит многим нормальным людям спокойно и разумно сотрудничать, отбросив шаблоны последних 20-30 лет, что существенно изменит атмосферу в активных общественных кругах и, следовательно, повлияет на общественные настроения. Эффект, который мы хотели получить форматом сотрудничества трех бывших президентов и которого не получили, можно получить с противоположной стороны, от команд, принявших за принцип чтить Армению своего времени так, как она того заслуживала. В этом контексте такое же государственное звание должно быть присвоено и первому премьер-министру РА Вазгену Манукяну. Мы можем быть уверены, что этот простой подход принесет заметные результаты как послание национальной консолидации вокруг государственности. Мы также можем быть уверены, что правительство будет всячески этому препятствовать, поскольку выход из расставленных им ловушек означает его конец. Но история в ближайшем будущем поставит нас всех перед выбором, и было бы правильно сделать это грамотно", - написал политолог.