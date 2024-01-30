Вторник, 30 Января 2024 12:34

АрмИнфо.Служба нацбезопасности (СНБ) Армении пресекла попытку контрабандного ввоза в республику крупной партии наркотиков из Ирана.

Согласно информации СНБ, граждане Армении вместе с гражданином ИРИ предварительно договорились о ввозе из Ирана 25 января крупной партии различных наркотиков с целью сбыта. В результате совместно спланированных и предпринятых мер установлено, что 25 января наркотики были контрабандным путем перемещены в район в окрестностях Мегри на армяно-иранской границе с целью дальнейшей доставки в Ереван.

Позже деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками Сюникского областного управления СНБ РА. Совершившие преступление люди были задержаны.

Соответствующие документы были переданы в СК РА, где было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 393 и пунктом 2 части 3 статьи 399 УК РА.

В результате оперативно-розыскных и следственных действий всего обнаружено около 13 кг наркотиков.