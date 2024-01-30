Вторник, 30 Января 2024 12:33

АрмИнфо. Вынесенная на общественное обсуждение идея принятия новой Конституции, является результатом давления со стороны Баку. Об этом в беседе с корр. АрмИнфо заявил политолог, бывший депутат Национального Собрания РА Теван Погосян.

Он напомнил о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные им еще в 2021 году, о том, что Армении необходим новый Основной закон, чтобы "избежать возможности реваншизма". "Власти Армении могли бы тогда ответить, что такого не будет никогда, но они ничего подобного не сделали. Между тем, все необходимые изменения можно было бы сделать в рамках конституционных реформ путем внесения соответствующих поправок в действующую Конституцию. Если вас что-то не устраивает, внесите изменения и дополнения в действующую Конституцию", - сказал политолог. Однако, как считает Теван Погосян, власти, судя по всему, хотят стереть все старое, обосновывая это тем, что якобы прежнего государства больше нет, а новому требуется новое законодательство, в том числе, и Конституция.

"Нет никаких сомнений в том, что в основе идеи о новой Конституции заложены задачи избавиться от факторов Арцаха и международного признания Геноцида армян", - заявил политолог. По его словам, любая идея, которую кто-то продвигает то или иное лицо, преследует свои интересы. "С учетом того, что на сегодняшний день Арменией руководит проигравшая сила, то, наверное, у нее есть свои интересы, чтобы избежать проблем и последствий, вызванных ныне действующей Конституцией, которая определяет содержание всей законодательной базы страны", - подчеркнул политолог, указав в качестве примера на сопротивление властей в отношении инициативы "Айкаве", согласно которой планировалось криминализировать действия, направленные на отказ от признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и международного признания геноцида армян.

Отметим, что в конституции Армении есть ссылка на принятую в 1990 году Декларацию о независимости, в первом же абзаце которой

упоминается совместное постановление Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года <О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха>. Кроме того, в

декларации закреплены основные положения становления государственности - от установления отношений с другими странами до требования <международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции>. В прошлом году армянский премьер говорил о несогласии с Декларацией о независимости, содержащей <конфронтационный нарратив>. До последнего заявления Пашиняна о необходимости новой Конституции обсуждалось лишь внесение поправок в главный закон.