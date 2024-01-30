Вторник, 30 Января 2024 12:31

АрмИнфо.Депутат Национального собрания Армении от оппозиционной фракции "Айастан" Артур Хачатрян продвигал вопросы, связанные с правами Арцаха, безопасностью Армении и ответственностью Азербайджана за агрессию в серии встреч с высокопоставленными сенаторами и представителями США. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

К Хачатряну, члену парламентской группы дружбы Армения-США, присоединилась директор по связям с правительством ANCA Тереза Еримян на его политических брифингах в Конгрессе.

Отмечается, что Хачатрян на встречах с сенаторами Джоном Феттерманом, Маркуэйном Маллином и Гэри Питерсом отметил, что без четких санкций против Азербайджана за геноцид, совершенный против 150 тысяч коренных армян Арцаха, режим Алиева продолжит эскалацию своей агрессии. В настоящее время азербайджанские войска оккупируют суверенную территорию Армении в провинциях Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник. Алиев бросает вызов международно признанным границам Армении, угрожает проложить коридор через Сюник, чтобы обеспечить сухопутное сообщение с Турцией, и оказывает давление на Армению, чтобы она внесла изменения в свою конституцию.

Хачатрян подчеркнул лидерам Конгресса ценность расширения помощи США армянам Арцаха, которые искали убежища в Армении, а также работы с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другими международными партнерами для поощрения продолжающихся переговоров с правительством Арцаха относительно гарантий безопасности, необходимых для поддержки безопасного возвращения армянского населения в свои дома в Нагорном Карабахе.

Хачатрян призвал США принять решительный ответ на продолжающееся незаконное заключение в Азербайджане армянских военнопленных, ставших жертвами нападения азербайджано-турецкого тандема на Арцах и Армению в 2020 году, а также лидеров Арцаха, арестованных после нападения Азербайджана в сентябре 2023 года.

Хачатрян выразил благодарность сенатору Питерсу за его лидерство в обеспечении единогласного принятия Сенатом "Закона о защите армян

2023 года" (S.3000), целью которого является блокирование всей военной помощи США Азербайджану путем лишения президента Байдена права отказываться от 907 Поправки, а также закона о поддержке на 2024 и 2025 финансовые годы. ANCA работает над обеспечением принятия аналогичной меры в Палате представителей США.