Вторник, 30 Января 2024 12:30

АрмИнфо. Для сохранения армянской государственности необходимо предпринять ряд важных шагов. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления ранее правящей в Армении Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, необходимо, в первую очередь, необходимо четкое очертание внешнеполитического вектора и провозглашение национально-

государственными силами и политическими деятелями курса на заключение нового, более тесного военно-политического союза с Российской Федерацией, а также на развитие дружественных отношений с Ираном. Не менее важно, как считает политик, провозглашение курса на на защиту традиционных и христианских ценностей. Представитель РПА отмечает, что защиту государственности можно осуществить и путем консолидации сил, разделяющих данный внешнеполитический курс и духовные ценности, по принципу <нулевых амбиций>.

"В этом случае будет устранен фактор николизма, и можно будет остановить процесс разрушения государства. Конечно, всего этого недостаточно для сохранения национальной государственности, но реализация этих шагов является необходимостью, что даст возможность остановить этот процесс", - заключил член правления РПА.