Вторник, 30 Января 2024 12:25

АрмИнфо. Армения заслуживает внимания своей невероятной едой и вином. Об этом в Forbs делится своими впечатлениями от поездки в эту закавказскую республику автор кулинарии и путешествий Кэролайн Иден, чья последняя книга < Холодная кухня > выйдет в мае.

"Церкви, музыка, музеи, искусство и треккинг: Все это предлагается>, - говорит она, указав также на невероятную еду и вино. В качестве примера Кэролайн Иден указывает на крохотную деревушку Цахкунк и одноименный ресторан, в который она мечтает вернуться. <Нелегко выговорить, и особенно нелегко туда добраться, но если вы интересуетесь местным колоритом, то это обязательно в Армении.

Повара изобретательны, собирают на окрестных холмах грибы и травы, а к дому пристроена традиционная хлебопекарня с глиняным тониром для приготовления вкусных армянских лепешек - лаваша", - отмечает Кэролайн Иден.

Она добавляет, что посещение станет и отличной возможностью для поездки на озеро Севан, которое находится в часе езды от столицы Армении - Еревана. Когда бы вы ни приехали, обязательно закажите пикантный пончик, начиненный мацуном и горными травами, которые хрустящи снаружи и мягкие внутри", - подчеркивает Кэролайн Иден.