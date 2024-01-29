Понедельник, 29 Января 2024 23:40

АрмИнфо. Команда адвокатов бизнесмена Карена Ванецян заявляет, что их подзащитный находится на свободе.

В заявлении, распространённом адвокатской группой бизнесмена Карена Ванецяна (Арамом Вардеваняном, Арсеном Бабаяно и Сос Акопяном), в частности, говорится: "С учетом того, что сегодня средства массовой информации распространили информацию о задержании крупного предпринимателя Карена Ванецяна в России, считаем необходимым сообщить следующее: Карен Ванецян находится на свободе, слухи о том, что он находится не на свободе, не соответствуют действительности.

Более того, Карен Ванецян с 14 сентября 2021 года и по сей день не был в Армении. До этого он долгое время не был в Армении, фактически не проживает в РА на постоянной основе, и занимается крупной предпринимательской деятельностью в ряде стран, в том числе в Российской Федерации.

Добавим, что обвинение по решению прокурора от 1 ноября 2023 года о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Карена Ванецяна касается отмывания денег, однако, это лишь версия прокуратуры и следственного органа. А для того, чтобы версия, действительно, стала обвинением, должны быть данные, свидетельствующие об этом, точнее, обосновывающие его. В данном случае Карену Ванецяну приписываются действия, к которым он не имеет никакого отношения ни в теоретическом, ни в практическом смыслах. Либо это действия общего характера, которые опять-таки не имеют никакого отношения к Уголовному кодексу.

А "решение" о применении в отношении Карена Ванецяна меры пресечения в виде ареста с многочисленными процессуальными и материальными нарушениями обжаловано в Кассационном суде, поэтому не вступило в законную силу".

Отметим, что сегодня российские СМИ сообщили о задержании в центре Москвы миллиардера Карена Ванецяна. Брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна на родине подозревается в отмывании денег. Как полагает следствие, Ванецян купил за 15,5 миллиона долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, фактически принадлежавшие тогдашнему послу Армении в Ватикане. Промышленный магнат якобы обогатился на 35 миллионов долларов в результате всех незаконных сделок.

Согласно российским СМИ в 2023 году Ванецян также приобрёл российский бизнес американского агротрейдера Bunge, который выпускает масло Ideal, "Олейна" и "Масленица". По словам предпринимателя, он купил активы по стоимости, которая ниже реальной в два раза. Уставный капитал его фирмы после покупки составил 1,3 миллиарда рублей.