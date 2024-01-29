Понедельник, 29 Января 2024 23:39

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на мероприятии по случаю Дня армии по части того, что предложил Азербайджану подписать пакт о механизме взаимного контроля над вооружениями и ненападении.

Гаджизаде заверил, что заявление премьера Армении призвано отвлечь внимание от процесса по проекту двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Далее в Баку выразили недовольство Конституцией Армении, решениями парламента Армении и т.д., и назвали неприемлемым данное предложение Пашиняна.

Затем Гаджизаде завел "старую песню о главном", а именно о якобы оккупации азербайджанских земель.

"Учитывая сказанное, а также то, что как заявлял премьер-министр Пашинян, что его страна проводит серьезную политику милитаризации, в последние годы были подписаны контракты на поставку оружия на несколько миллиардов долларов, развитие военной промышленности, утверждение Арменией о том, что она серьезно относится к мирному процессу является политической манипуляцией. Подобные предвзятые заявления являются препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения к нормам и принципам международного права.

Азербайджан, в свою очередь, продолжит свои миротворческие и созидательные усилия и ждет от Армении адекватных шагов не на словах, а на деле", - отметил представитель МИД страны, который видимо именно в рамках усилий по миро созиданию продолжает оккупацию свыше 200 кв км суверенных территорий Армении, всей территории Арцаха, удерживает 4-ый год в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, и параллельно на сотни миллионов закупает вооружение у Турции, Израиля, Сербии и т.д.