Понедельник, 29 Января 2024 17:38

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Ереване с советником Верховного лидера Ирана, главой Стратегического совета по внешним связям Камалем Харази.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили различные вопросы, связанные с повесткой армяно-иранского многоотраслевого сотрудничества, зафиксировав высокий уровень политического диалога между двумя странами и активную динамику развития отношений. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества и реализации совместных проектов между двумя странами в энергетической, инфраструктурной, экономической и других сферах во благо укрепления дружбы двух народов и стабильности в регионе.

Пользуясь случаем, Мирзоян еще раз выразил соболезнования со стороны РА в связи с терактом, произошедшим в Кермане в начале года.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью на Южном Кавказе. В этом ключе Мирзоян подробно представил подходы Армении, подчеркнув необходимость безусловного уважения территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета РА, как залога обеспечения прочного мира в регионе.

В контексте разблокирования инфраструктуры региона глава армянского внешнеполитического ведомства высоко оценил положительную позицию Иранской Республики в отношении разработанной правительством РА программы "Перекресток мира" и ее основных принципов.