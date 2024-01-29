Понедельник, 29 Января 2024 17:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 на улице Тиграняна, частные дома 7-39 на улице Норашхараин;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

09։30-10։00 частично село Норакерт;

11։00–13:00 населенный пункт Арцванист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-10։30 частично улица Саядяна, квартал “Арцвакар” полностью, газозаправочная станция ООО “АРМ” в городе Гавар; клуб, квартал “Гланоц”, школа N7, кварталы '’Камурджи мот”, “Кси”, производственная база электросетей, станция очистки сточных вод “Айджрмухкоюги”, спортивный комплекс, ОАО ‘Гавари ЧШШ”, ООО “Микаеляннери энтанекан ферма”, ЧП “Самвел Мнеян”;

11։00-11։30 частично квартал “Арцвакар”, абоненты-жильцы территории под названием “Торханян Жора”, частично улица Саядяна в городе Гавар; станция сотового оператора “Тим Телеком”, абоненты-жильцы территории под названием ‘Мартин Барсегян” в Арцвакаре в городе Гавар;

12։00–12։30 село Сарухан полностью, сельский муниципалитет села Сарухан станция сточных вод, абоненты-жильцы территории, прилегающей к кладбищу села Сарухан; насосная станция, прилегающая к старому клубу, картофельный склад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N3, станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, каменный цех “ЭСТ” в селе Сарухан;

14։00-14:30 школа N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Сарухан;

15։00–15։30 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата, “Джрмух”; улица Арцруни Ехбайрнер, улицы Бошнагян, Даштоян (квартал “Торсои”), ГГМ Гавара, частные дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О. Абраамяна в городе Гавара;

16։00–16։30 село Норатус полностью, абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс ‘Верадардз”, станция сотового оператора компании “Юком” в Норатусе;

в Тавушской области:

11:00-15:00 села Овк, Гош, Агавнаванк и Хачардзан;

в Ширакской области:

11:00-14:00 кварталы “Нор”, “Социалакан”, медицинский центр Маралика, офис компании “Сино Гидро”, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Маралик Анийского региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 улицы 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в кв. “Силикян”;

11։00-17։00 жилой дом 13 на улице Дехатан, жилые дома 10, 12 на улице Налбандяна, частные дома 1-30 на улице Суреняна, жилой дом 4 на улице Тиграна Меца, жилой дом 24 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Неркин Шенгавита 6, 14, 16 и на 2-ом переулке 14-ой улицы, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-13:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Ширакской области:

11:00-13:00 начало трассы Гарибджанян, абоненты территорий, прилегающих к бывшей станции очистки (“Макрман”) и к компании “Арарат Лада”, в городе Гюмри.