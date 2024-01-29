Понедельник, 29 Января 2024 17:24

АрмИнфо.29 января 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения М.Аязова с Вице-президентом Торгово-промышленной палаты Республики Армения Кареном Ивановым.



В ходе встречи были затронуты вопросы наращивания торгово-экономического потенциала двух дружественных стран и увеличения товарооборота.

Армянский бизнесмен выразил готовность открытия торгового дома Туркменистана в Армении и, в этом контексте, Посол М.Аязов рассказал, что на последнем заседании Кабинета Министров Туркменистана Президент Сердар Бердымухамедов поручил улучшить работу Торговых домов Туркменистана в зарубежных странах.

Во время встречи отмечалось, что в армянском рынке растет интерес к промышленной продукции “Made in Turkmenistan”, и была выражена готовность нарастить номенклатуру товарооборота между двумя странами.

К.Иванов также сообщил, что делегация Торгово-промышленной палаты Армении планирует принять участие в Международной выставке современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food», которая пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде.

В свою очередь Посол М.Аязов заверил, что туркменская сторона окажет всестороннюю поддержку по предстоящему визиту.

В ходе беседы собеседники затронули также вопросы транспортно-логистической инфраструктуры и налаживания новых логистических сообщений.

