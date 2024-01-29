Понедельник, 29 Января 2024 14:46

АрмИнфо.Цифровые топливные карты уже доступны на ряде заправочных станций, а это значит, что вы можете сэкономить больше, приобретая более доступное топливо.

Бензозаправочные станции Ran Oil, Arm Petrol, Flash, газовая заправочная станция Erebuni: для данных заправочных станций Вы можете купить топливные карты в приложении idplus и сэкономить 10-20 драмов за литр. Чем больше топлива Вы купите, тем больше Вы сэкономите. Кстати, размер скидки Вы увидите прямо в прайс-листе.

По словам Агавни Князян, руководитель проектов Idplus, цифровые топливные карты удобны тем, что Вы заранее приобретаете определенное количество топлива, которое затем полностью или частично используете на данной заправочной. «Поскольку топливной картой можно еще и поделиться, то получается, что Вы сразу купите больше литров для семьи, а значит, и сэкономите больше. Мы работаем над расширением списка заправочных станций, чтобы у наших клиентов был более широкий выбор", - говорит Агавни Князян.

Чтобы приобрести топливную карту в idplus, Вам необходимо зайти в раздел «Каталог», нажать кнопку «Топливные карты», затем выбрать заправочную станцию, определить количество топлива и, наконец, оплатить с помощью Idram, и топливная карта готова. На заправке Вам достаточно сообщить сотруднику, что Вы будете платить топливной картой idplus, и отсканировать QR-код с помощью приложения idplus.

С Idplus все в плюсе.