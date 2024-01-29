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АрмИнфо.Цифровые топливные карты уже доступны на ряде заправочных станций, а это значит, что вы можете сэкономить больше, приобретая более доступное топливо.
Бензозаправочные станции Ran Oil, Arm Petrol, Flash, газовая заправочная станция Erebuni: для данных заправочных станций Вы можете купить топливные карты в приложении idplus и сэкономить 10-20 драмов за литр. Чем больше топлива Вы купите, тем больше Вы сэкономите. Кстати, размер скидки Вы увидите прямо в прайс-листе.
По словам Агавни Князян, руководитель проектов Idplus, цифровые топливные карты удобны тем, что Вы заранее приобретаете определенное количество топлива, которое затем полностью или частично используете на данной заправочной. «Поскольку топливной картой можно еще и поделиться, то получается, что Вы сразу купите больше литров для семьи, а значит, и сэкономите больше. Мы работаем над расширением списка заправочных станций, чтобы у наших клиентов был более широкий выбор", - говорит Агавни Князян.
Чтобы приобрести топливную карту в idplus, Вам необходимо зайти в раздел «Каталог», нажать кнопку «Топливные карты», затем выбрать заправочную станцию, определить количество топлива и, наконец, оплатить с помощью Idram, и топливная карта готова. На заправке Вам достаточно сообщить сотруднику, что Вы будете платить топливной картой idplus, и отсканировать QR-код с помощью приложения idplus.
С Idplus все в плюсе.
|Защита Карена Ванецяна заверяет: Их подзащитный на свободе
|В Баку ответили на предложения Пашиняна о подписании пакта о ненападении
|Чeствование Сафарова - АНКА с сарказмом отреагировал на боевой топор, подаренный Алиеву турецким депутатом
|В Москве задержали владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна
|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
|Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены к памятнику "Мать Армения"
|Кольцо вокруг режима Алиева все больше сжимается - армянский дипломат
|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
|Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население - посол Франции
|Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста Рубена Варданяна
|Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку - Пашинян
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Армянский национальный комитет Канады призвал Оттаву не снимать эмбарго на продажу вооружения Анкаре
|Движение "Вместе" безоговорочно поддержало деятельность "Европейцев за Арцах", проводивших в эти дни в европейских странах акции протеста
|В ответ на покорное заявление правящей группы Армении о передаче АР формуляров минных полей, Баку в гневе спустил новые распоряжения "армянским партнерам" - арцахский депутат
|В ближайшие недели Баку направит Армении ответ на последние предложения по мирному договору - Байрамов
|СНБ РА: Армения готова сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судеб пропавших без вести лиц
|Президент Грузии сожалеет, что ей не была дана возможность встретиться с Пашиняном
|МИД РА: в своем решении передать Азербайджану карты минных полей Армения руководствуется гуманитарными принципами
|Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы
|В связи с риском схода лавин, автодорога Степацминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
|На ряде дорог Армении бушуют метели - МВД РА
|Оппозиционер: Министерство обороны Армении превратилось в "партизан"
|Америабанк - крупнейший налогоплательщик среди армянских банков
|Захарова раскритиковала позицию Мирзояна
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Пашинян и Гарибашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Армения и Грузией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Экс-глава КГД: Приостановление деятельности Азербайджана в ПАСЕ не имеет никакого отношения к Армении - это показательное наказание "мятежника"
|Паспортные отделы Армении как минимум до конца февраля будут работать также и по субботам - Глава Службы миграции и гражданства
|Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные процессы
|Генпрокуратура требует изъятия имущества у одного из экс-глав общины в Арагацотнской области Армении
|В течение 2023 года в Армении зафиксированы многочисленные случаи нападений бродячих собак на людей - Полиция
|Власти Армении, инициируя Конституционные реформы, отказываются от фундаментальных основ армянской политической идентичности "третьей республики" - Мнение
|"Айакве": в Армении назревает конституционный переворот
|Люксембург поддерживает проект "Перекресток мира", предложенный Арменией
|Дела чиновников, получивших взятки за разрешение выезда перегруженных грузовиков через платформу весов, направлены в суд: Генпрокуратура
|Депутат НС РА: подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для стран ПАСЕ
|Депутат НС: повестка новой Конституции не имеет никакого отношения к повестке армянского народа
|В Баку неадекватно отреагировали на сообщение СНБ Армении о намерении передать еще 8 формуляров минных полей
|Экс-омбудсмен РА: Азербайджан конкретными шагами углубляет свой план по завоеванию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Власти Армении не учитывают риск потери города Джермук как курорта международного значения - заявление НПО
|Пашинян дал добро на внедрение новой системы оценки необеспеченности семей
|Армения передаст Азербайджану 8 новых карт минных полей в Арцахе
|Самвел Бабаян не занимается вербовкой арцахцев в целях их возвращения в Нагорный Карабах
|Официальный Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы
|Глава Комитета кадастра: У Армении будут сведения о своей суверенной территории после процесса делимитации и демаркации
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