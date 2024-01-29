Понедельник, 29 Января 2024 14:35

АрмИнфо. У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства Жанны Андреасян.

Собравшиеся во главе с координатором <Народного движения Армении> Вазгеном Петросяном подготовили заявление об уходе для Жанны Андреасян на имя премьер- министра Никола Пашиняна. В заявлении, которое зачитал Петросян, говорится, что глава ведомства просит уволить ее по причине того, что провалила все свои обязанности, вследствие чего разрушила, находящиеся под ее ответственностью сферы.

Митингующие пошли на подобные меры по причине бездействия министра в вопросе учебников по истории для 7 классов. <Лживой книгой нельзя воспитывать поколения, полуправду нельзя говорить. Этим мы уничтожим наше будущее>, - сказал Петросян, заявив, что в своей борьбе намерены пойти до конца пока не добьются отставки Андреасян.

Митингующие назвали учебник заказом Турции, отметив, что намерение изменить Конституцию со стороны властей страны обусловлено этим же фактором. <Рыба гниет с головы, но ее чистят с хвоста. Мы должны начать чистить хвост>, - заметил координатор Движения.

Участники акции сообщили также, что на самом деле проблема не только в учебнике по истории. По их словам, к примеру, в учебнике армянской литературы для 5 классов указано, что великий армянский поэт Ованес Туманян родился в Амамлу (Спитак), хотя всем известно, что место рождения поэта село Дсех Лорийская область. <Я думаю, здесь дело в том, что они хотят использовать азербайджанские топонимы для обозначения армянских населенных пунктов. Кроме этого, в учебник не вошли произведения Раффи. Но вместо этого переводятся на армянский язык работы азербайджанских, турецких авторов>, - посетовал один из активистов.

Участники акции намерены собраться вновь у здания МОНКС 31 января в 15:00.

Напомним, что в конце прошедшего года научное сообщество Армении после экспертизы учебника по истории Армении нового образца для 7 классов пришли к заключению, что последний не соответствует необходимым условиям для поступления в учебную программу для общеобразовательных школ. Ссылаясь на результаты экспертизы, историки призвали Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса.

В исследовании отмечено, что учебник для 7 класса <История Армении>, составленный Смбатом Ованнисяном содержит комплексные проблемы концептуального, методологического, научного, образовательно-воспитательного, педагогического характера, технического плана и др. <Неточности исторических временных рамок, дат, содержащихся в учебнике, суждения, основанные на гипотетическом мышлении, произвольный выбор чрезвычайно важных визуальных материалов, а также игнорирование психологических, возрастных особенностей педагогических подходов, отсутствие комплексной экспертизы содержания приводят к выводу, что учебник в такой форме не может быть применимым в учебном процессе>, - говорится в экспертизе.

Из -за того, что не была проведена профессиональная экспертиза содержания, в учебнике обнаружены ошибки и неточности. С полным текстом экспертизы можно познакомиться по следующей ссылке: https://www.thecradle.am/news/event/single/22