Понедельник, 29 Января 2024 13:53

АрмИнфо.ЗАО «Ардшинбанк» выбрал банковскую систему OLYMPIC для поддержки своих операций с ценными бумагами и иностранной валютой.

По заявлению пресс-слыжбы, деятельность банка включает предоставление широкому кругу клиентов инвестиционных услуг, в частности, кастодиальные, брокерские, а также услуги на рынке Форекс. Ардшинбанк предлагает своим клиентам уникальное преимущество использования обширной сети партнеров и корреспондентов. Эта глобальная сеть позволяет клиентам получать доступ к лучшим инвестиционным услугам, используя стратегические отношения банка с партнерами по всему миру.

Банковская система OLYMPIC будет охватывать сквозную операционную цепочку для ценных бумаг (акции, облигации, фонды, деривативы и т. д.) и традиционных валютных продуктов (споты, форварды, свопы). Администрирование этих продуктов будет осуществляться в рамках OLYMPIC Banking System с функциями операций с ценными бумагами, управления поставками, расчетами/хранением, бухгалтерского учета и управления денежными средствами. Наконец, банк планирует внедрить цифровую банковскую платформу ERI, включающую переводные/платежные поручения, поручения по ценным бумагам и валютные поручения. Банковская платформа будет интегрирована с мобильным банковским приложением банка для розничного бизнеса.

Арутюн Испирян, Директор по цифровизации и управлению талантами, Член Правления Ардшинбанка в частности сказал:

«Поскольку мы ориентируемся в динамичном ландшафте современного инвестиционно-банковского бизнеса, мы очень рады внедрить передовую систему, которая упростит и отцифрует наши инвестиционные услуги на всех этапах. Этот стратегический шаг подчеркивает нашу приверженность предоставлению нашим клиентам лучших в своем классе инвестиционных услуг и ставит нас в авангарде технологических инноваций в отрасли».

«Приветствуем Ардшинбанк, столь уважаемого члена нашего клиентского сообщества. Это подчеркивает силу и возможности нашей базовой банковской системы. Сотрудничество с Ардшинбанком воодушевляет, поскольку мы приступаем к коллективной миссии по достижению успеха в динамично развивающихся сферах цифрового банкинга, операций с ценными бумагами и Форекса, вместе прокладывая многообещающий путь вперед», - отметил в своем выступлении Жан-Филипп Берсье, директор по продажам и маркетингу ERI.

ERI

ERI — международная компания, специализирующаяся на разработке, распространении и поддержке интегрированного пакета программного обеспечения для банковских операций в режиме реального времени, хранения ценных бумаг и управления активами. OLYMPIC Banking System®. Работая во многих крупных финансовых центрах, ERI присутствует в Люксембурге, Женеве, Цюрихе, Лугано, Лондоне, Сингапуре и Париже.

ERI ориентирована на предоставление комплексного качественного программного обеспечения с эффективной помощью по внедрению системы и эффективным текущим обслуживанием и поддержкой для клиентов по всему миру.

Более 400 банков и финансовых учреждений в более чем 60 странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Америки и Азии уже выбрали OLYMPIC Banking System®.