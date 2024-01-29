Понедельник, 29 Января 2024 13:50

АрмИнфо. Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены из центра Еревана к памятнику "Мать Армения". Об этом было сообщено на рабочем совещании в столичном муниципалитете.

По словам руководителя административного района Канакер-Зейтун Артака Овакимяна, принято решение перенести тенистые корты с Кольцевого бульвара к памятнику "Мать Армения". Ранее планировалось на автомобильной стоянке, прилегающей к памятнику, построить футбольное поле, но после обсуждений власти города посчитали целесообразным построить там теннисные корты. Уже в ближайшее время будет объявлен тендер на проведение строительных работ.

Мэр армянской столицы Тигран Авинян, в этой связи, пояснил, что во время обсуждения проекта футбольного поля появились некоторые технические моменты, и управление спорта предложило другие варианты. Он добавил, что рассматривается вопрос перевода на баланс мэрии стадиона "Мика" для проведения международных турниров.

На совещании также было сообщено о поступлении документации из администраций округов Шенгавит и Арабкир для строительства теннисных кортов.

Напомним, что ранее власти Еревана заявили о планируемом сносе теннисных кортов клуба "Арарат", расположенных на Кольцевом бульваре между улицами Саят-Нова и Налбандяна. Тема вызвала широкий общественный резонанс. Жители города заявляли, что корты существуют несколько десятков лет и являются неотъемлемой частью центра Еревана. Вместо них городские власти планируют проложить аллеи, построить пешеходные и велодорожки и фонтаны.

Тогда Авинян заявил, что у городских властей нет цели ликвидировать клуб <Арарат> - он получит другую территорию и продолжит свою работу.