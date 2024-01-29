Понедельник, 29 Января 2024 12:35

АрмИнфо.Предупреждения, сделанные Азербайджану со стороны Европейского союза (ЕС), события, произошедшие в ПАСЕ, являются следствием безответственного и агрессивного поведения Азербайджана, считает посол Армении в Бельгии, глава представительства Армении в Европейском Союзе Тигран Балаян.

"Если мы посмотрим с исторической точки зрения, я могу сказать, что кольцо вокруг Азербайджана или режима Алиева все больше сжимается. Какими ресурсами он располагает, чтобы сопротивляться, я не могу сказать", - отметил армянский дипломат в интервью армянской службе Радио Свобода.

По его словам, призывы и заявления со стороны Запада уважать территориальную целостность Армении, суверенитет и безопасность не новы. В этом ключе Балаян напомнил, что после начала последнего этапа этнических чисток в Арцахе, 21 сентября, в Совете Безопасности ООН состоялось заседание, на котором выступил не только Боррель, но и министры иностранных дел Франции и Германии, являющихся членами-основателями ЕС, там также прозвучали предупреждения и осуждения, но это не помешало Алиеву и представителям его режима озвучить новые территориальные претензии, организовать этническую чистку вместе с союзниками.

"И последнее заявление господина Борреля следует рассматривать в ряду этих заявлений. Здесь я бы также связал события, произошедшие в ПАСЕ, которые фактически являются следствием, мягко говоря, безответственного и агрессивного поведения Азербайджана", - заявил посол Балаян, добавив, что Алиев и не скрывает своих кровожадных диктаторских устремлений. Дипломат напомнил наличие многих фактов о том, что наемные убийцы по заказу правительства Азербайджана пытались расправиться с азербайджанскими оппозиционерами за рубежом, в том числе в Европе.

"Я думаю, что у наших европейских партнеров рассеиваются иллюзии о том, что Алиева лично и его режим можно привести в конструктивное поле посредством "доброй воли", и заявление господина Борреля является доказательством всего этого, но в то же время следует отметить, что в июне в Европейском Союзе пройдут выборы, будет сформирована новая комиссия, парламент, в США пройдут выборы. И расчет, на мой взгляд, в Баку довольно четкий, что они попытаются по возможности отсрочить и снизить давление, чтобы обеспечить прогресс в переговорном процессе по мирному соглашению с Арменией", - резюмировал армянский дипломат.

Ранее в ПАСЕ приостановили деятельность азербайджанской делегации в структуре на год за невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых при вступлении в СЕ.