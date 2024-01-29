Понедельник, 29 Января 2024 12:35

АрмИнфо. Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян, выступая на торжественном мероприятии по случаю 32-й годовщины Дня армии.

<Мы предложили Азербайджану осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось>, - заявил Пашинян.

Премьер коснулся ряда агрессивных заявлений с разных сторон, и в частности со стороны Азербайджана, связанных с реформированием армии Республики Армения, приобретением вооружения и техники. <Иметь сильную и боеспособную армию - это суверенное право каждой страны, и никто не может ставить под сомнение наше право. Если кто-то ставит под сомнение это наше право, то ставит под сомнение наше право на существование. В этом случае нам не останется ничего иного, как защищать свою государственность, свою независимость, свою территориальную целостность всеми возможными и невозможными способами>, - указал он.

Пашинян в очередной раз констатирует, что Республика Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной территории, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Республики Армения. Ереван готов дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидает аналогичных гарантий и от других, заметил глава кабмина РА.

<Мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР - под контролем Армении>, - заявил он, подтвердив приверженность РА повестке мира.

Отметим, что история знает не один и не два подобных примеров: Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза. Ранее подобные договоры с Германией подписали Польша, Великобритания, Франция, Литва, Латвия, Эстония; позднее - Турция. Все знают чем это закончилась.