Понедельник, 29 Января 2024 12:34

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи сообщил, что принял участие в мероприятии, приуроченном к формированию Армянской армии. "Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население.

Франция берет на себя оборонные отношения с Арменией и развивает стратегическую близость между нашими двумя странами", - написал в своем микроблоге в Твиттер (Х) французский дипломат