Понедельник, 29 Января 2024 12:34

АрмИнфо.Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

25 января так называемый суд продлил еще на 4 месяца срок содержания под арестом Варданяна. Его адвокат подал апелляцию на данное судебное решение.

Напомним, что Варданян был взят в заложники азербайджанскими властями, в сентябре прошлого года после очередного акта агрессии в отношении Арцаха и его полной оккупации. Рубен Варданян обвиняется в "финансировании терроризма", "участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп" и "незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики".

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикера парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.