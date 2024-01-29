Понедельник, 29 Января 2024 12:33

АрмИнфо. У Армении нет иного выхода, кроме как диверсифицировать отношения в сфере безопасности. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян, выступая на торжественном мероприятии по случаю 32-й годовщины Дня армии.

Как считает премьер, Армения должна переосмыслить свое стратегические представления в области безопасности. <Необходимо прямо признать вслух, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли с нами злую шутку и для Республики Армения нет иного выхода, кроме как диверсифицировать отношения в сфере безопасности. И мы идем по этому пути. Мы находимся на пути приобретения нового и современного вооружения и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку вооружения и боеприпасов на сумму в несколько миллиардов долларов>, - заявил он.

По его словам, отечественный военно-промышленный комплекс получил беспрецедентный заказ в несколько сотен миллионов долларов от правительства Армении. <И, конечно, мы продолжим инвестировать в ВПК, одновременно увеличивая финансирование науки и образования>, - заметил он.

<За эти достижения и возможность инвестировать> премьер поблагодарил всех законопослушных налогоплательщиков Республики Армения, которые на практике реализуют предложенный нами в 2018 году лозунг <обогащайся и обогащай>. Налоговые доходы бюджета в 2023 году, уже фактически реализованные, превысили доходы бюджета 2017 года примерно на 2,5 млрд долларов. И на эти средства проводится также реформа армии и Вооруженных сил, отметил он.

Пашинян подчеркнул, что реформировать армию, иметь сильную и боеспособную армию - это суверенное право каждой страны, и мы продолжим идти по этому пути. Сильная и боеспособная армия является одним из важнейших факторов, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Республики Армения.

<Однако это не единственный фактор. В контексте обеспечения безопасности хочу подчеркнуть еще два ключевых фактора: внешние отношения и легитимность проводимой политики с точки зрения международного права.

Легитимность, при этом, должна быть важнейшим фактором обеспечения внешней безопасности Армении. Что я имею в виду? То, что Республика Армения должна идентифицировать себя с территорией, на которой она была признана международным сообществом. Т.е. территорией Армянской ССР, идентичной суверенной территории Республики Армения. Мы должны четко и бесспорно констатировать, что у нас нет и не будет никаких претензий в отношении какой-либо другой территории, и это должно стать стратегической основой обеспечения внешней безопасности Республики Армения>, - заявил Никол Пашинян.