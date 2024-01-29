Понедельник, 29 Января 2024 12:31

АрмИнфо.Армения не может и дальше иметь армию, основанную на устаревших стандартах и устаревших концепциях военного дела, потому что это означало бы поставить под сомнение ее желание иметь государство. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян, выступая на торжественном мероприятии по случаю 32-й годовщины Дня армии.

По мнению Пашиняна, первое, что должно измениться в армянской армии - это мышление. И это изменение должно быть отражено во всех деталях, начиная с военной формы, заканчивая внешним видом каждого солдата, обстановкой, вооружением и техникой мест постоянной дислокации, зарплатой и системой социальных гарантий военнослужащих, нашими требованиями к профессиональным навыкам военнослужащих и степенью идеологической подготовки каждого военнослужащего. <Мы начали этот процесс, но в то же время я не могу сказать, что мы движемся достаточно быстрыми темпами>, - сказал он.

В стратегическом плане, как указал премьер, Армения движется по логике формирования профессиональной армии. <И в этом смысле программа <Защитник Отечества> - это наш самый большой за последние годы успех, который сегодня становится фундаментом и краеугольным камнем профессиональной армии. Это система, которая позволяет призывникам стать военнослужащими-контрактниками сроком не менее 5 лет, в результате добровольной аттестации получать ежемесячную зарплату в размере 450 000 , иногда 500 000 драмов и более, служить в ближайшей к месту проживания воинской части и жить дома во время службы в качестве профессионала, а по окончании пятилетнего срока получить единовременно 5 миллионов драмов, независимо от того, захочет он продлить срок контракта еще на 5 лет или нет>, - указал он.

Глава кабмина напомнил также, что с текущего года в республике внедряется модель добровольной срочной военной службы для женщин. Женщины, призванные на добровольную срочную военную службу, по окончании шестимесячной службы единовременно получат 1 млн драмов, а подать заявку на шестимесячную службу могут все женщины в возрасте 17-27 лет. Власти надеются, что значительная часть женщин, прошедших шестимесячную службу, перейдет на контрактную военную службу, где уже будут возможности получения зарплаты, которые доступны и мужчинам при добровольной аттестации в рамках программы <Защитник Отечества>.

<Необходимо также отметить, что ни одна профессиональная армия в одиночку не способна обеспечить безопасность страны в условиях войны, и наличие боеспособных резервных сил является нашей следующей стратегической задачей. В этом смысле наряду с регулярной воинской службой чрезвычайно важны 25-дневные сборы. Но сегодня мы видим много пробелов в этой системе, и я ожидаю, что решительными решениями эти проблемы будут устранены. Эти проблемы существуют, начиная с уровня призыва, заканчивая качеством и содержанием 25-дневных сборов. И в первую очередь здесь мы имеем серьезные проблемы в отношениях солдат-солдат, солдат-офицер, офицер-офицер, которые нам нужно решить. В целом, все попытки и факторы превращения армии в уголовно-исполнительные учреждения открытого или полуоткрытого режима должны быть искоренены в результате последовательных и решительных шагов. Это касается как 25-дневных сборов, так и срочной и контрактной воинской службы>, - заметил он.

Помимо этого, по словам Пашиняна, особое внимание уделяется военному образованию и повышению привлекательности офицерской службы, и в этой связи хочу выделить проекты обеспечения жильем выпускников Военного университета, Военной академии имени Вазгена Саргсяна, а также создания Офицерской старшей школы и Офицерского университета в Академическом городке. <Обеспечение интеллектуальной глубины армии Республики Армения является ключевым компонентом повышения боеспособности, и мы должны уделять особое внимание этому>, - отметил он.