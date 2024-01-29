Понедельник, 29 Января 2024 12:30

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Канады призвал Оттаву пересмотреть свои действия по помощи Турции, которая поддержала Азербайджан и поставляла ему оружие.

В заявлении Комитета отмечается, что отменив эмбарго на поставки оружия, Канада только придаст смелости режиму президента Эрдогана и снова рискует стать соучастником преступлений, совершаемых и спонсируемых турецким правительством, ставящих под угрозу жизни армян, а также других групп населения в регионе.

"Такой шаг посылает тревожный сигнал международному сообществу и подрывает приверженность Канады правам человека, миру и справедливости. Турция при Эрдогане постоянно демонстрировала пренебрежение к правам человека и демократическим ценностям.

Снятие эмбарго на поставки оружия игнорирует продолжающуюся агрессию и нарушения прав человека, совершаемые и поддерживаемые Турцией против различных групп населения, включая армян",- добавили в комитете.

Ранее стало известно, что Канада снимет эмбарго на продажу вооружения Турции после одобрения последней заявки Швеции в НАТО. Эмбарго было введено после того как стало известно, что Анкара содействовала Баку в агрессии против Арцаха.