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АрмИнфо.Альтернативное общественно-политическое движение "Вместе" выражает безоговорочную поддержку деятельности движения "Европейцы за Арцах".
В поступившем в АрмИнфо заявлении Движения напоминается, что 27 и 28 января в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Франции, Германии, Греции, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании прошли акции, организованные "Европейцами за Арцах" с требованием к главам своих государств и руководству Евросоюза однозначно осудить геноцидальную политику Азербайджана в отношении коренного армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха). Напоминается, что в результате агрессии Азербайджана 150 тысяч арцахцев были депортированы в XXI веке из собственных домов, лишились родной земли, тысячелетнего материального и духовного права владеть и распоряжаться культурными ценностями.
"Сегодня мы объединяем наш голос протеста и требования с деятельностью 500 ассоциаций, защищающих справедливость из 15 государств-членов Европейского Союза и Совета Европы, убежденные, что география нашей борьбы будет расширяться.
Против военно-политического руководства Азербайджана, преступных представителей геноцидного режима, организовавших и осуществивших незаконную блокаду Бердзорского (Лачинского) коридора, нарушения режима прекращения огня, теракт 19 сентября и этническую чистку коренного армянского населения Республики Арцах должны быть применены санкции.
Движение "Вместе" поддерживает все те объединения, действия которых направлены на международное признание статуса Арцаха, независимого от геноцидального и диктаторского Азербайджана, и гарантии безопасности", - говорится в заявлении Движения.
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
|Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены к памятнику "Мать Армения"
|Кольцо вокруг режима Алиева все больше сжимается - армянский дипломат
|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
|Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население - посол Франции
|Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста Рубена Варданяна
|Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку - Пашинян
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Армянский национальный комитет Канады призвал Оттаву не снимать эмбарго на продажу вооружения Анкаре
|Движение "Вместе" безоговорочно поддержало деятельность "Европейцев за Арцах", проводивших в эти дни в европейских странах акции протеста
|В ответ на покорное заявление правящей группы Армении о передаче АР формуляров минных полей, Баку в гневе спустил новые распоряжения "армянским партнерам" - арцахский депутат
|В ближайшие недели Баку направит Армении ответ на последние предложения по мирному договору - Байрамов
|СНБ РА: Армения готова сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судеб пропавших без вести лиц
|Президент Грузии сожалеет, что ей не была дана возможность встретиться с Пашиняном
|МИД РА: в своем решении передать Азербайджану карты минных полей Армения руководствуется гуманитарными принципами
|Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы
|В связи с риском схода лавин, автодорога Степацминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
|На ряде дорог Армении бушуют метели - МВД РА
|Оппозиционер: Министерство обороны Армении превратилось в "партизан"
|Америабанк - крупнейший налогоплательщик среди армянских банков
|Захарова раскритиковала позицию Мирзояна
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Пашинян и Гарибашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Армения и Грузией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Экс-глава КГД: Приостановление деятельности Азербайджана в ПАСЕ не имеет никакого отношения к Армении - это показательное наказание "мятежника"
|Паспортные отделы Армении как минимум до конца февраля будут работать также и по субботам - Глава Службы миграции и гражданства
|Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные процессы
|Генпрокуратура требует изъятия имущества у одного из экс-глав общины в Арагацотнской области Армении
|В течение 2023 года в Армении зафиксированы многочисленные случаи нападений бродячих собак на людей - Полиция
|Власти Армении, инициируя Конституционные реформы, отказываются от фундаментальных основ армянской политической идентичности "третьей республики" - Мнение
|"Айакве": в Армении назревает конституционный переворот
|Люксембург поддерживает проект "Перекресток мира", предложенный Арменией
|Дела чиновников, получивших взятки за разрешение выезда перегруженных грузовиков через платформу весов, направлены в суд: Генпрокуратура
|Депутат НС РА: подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для стран ПАСЕ
|Депутат НС: повестка новой Конституции не имеет никакого отношения к повестке армянского народа
|В Баку неадекватно отреагировали на сообщение СНБ Армении о намерении передать еще 8 формуляров минных полей
|Экс-омбудсмен РА: Азербайджан конкретными шагами углубляет свой план по завоеванию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Власти Армении не учитывают риск потери города Джермук как курорта международного значения - заявление НПО
|Пашинян дал добро на внедрение новой системы оценки необеспеченности семей
|Армения передаст Азербайджану 8 новых карт минных полей в Арцахе
|Самвел Бабаян не занимается вербовкой арцахцев в целях их возвращения в Нагорный Карабах
|Официальный Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы
|Глава Комитета кадастра: У Армении будут сведения о своей суверенной территории после процесса делимитации и демаркации
|Из-за полицейского давления я покинула страну и запросила политубежища - Нарине Айрапетян
|План закупок вооружений в Армении отнесен к государственной тайне
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ приостановлены
|Депутат НС РА: Азербайджан своими действиями наносит большой ущерб стратегическим целям Запада на Южном Кавказе
|Армения назначит военных атташе в Чехии и Кыргызстане
|Экс-министр обороны: поляризация в армянском обществе проявляется и среди правозащитников, которые делят людей на "своих" и "чужих"
|Российский политолог рассказал о ключевых пунктах повестки США на Южном Кавказе
|"Газпром Армения" в очередной раз предупредила о махинациях в социальных сетях
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|Никос Христодулидис: Кипр поддерживает проект "Перекресток мира", инициированный Арменией
|Жанна Андреасян: 86% выпускников учреждений профобразования видят необходимость в дополнительных знаниях и навыках для трудоустройства, а 78% работодателей не довольны уровнем подготовки молодых специалистов
|В судах Армении рассматриваются пять дел, связанных с запретом на въезд на территорию страны - Арцвик Минасян
|Читать больше
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