Понедельник, 29 Января 2024 12:29

АрмИнфо.Альтернативное общественно-политическое движение "Вместе" выражает безоговорочную поддержку деятельности движения "Европейцы за Арцах".

В поступившем в АрмИнфо заявлении Движения напоминается, что 27 и 28 января в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Франции, Германии, Греции, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании прошли акции, организованные "Европейцами за Арцах" с требованием к главам своих государств и руководству Евросоюза однозначно осудить геноцидальную политику Азербайджана в отношении коренного армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха). Напоминается, что в результате агрессии Азербайджана 150 тысяч арцахцев были депортированы в XXI веке из собственных домов, лишились родной земли, тысячелетнего материального и духовного права владеть и распоряжаться культурными ценностями.

"Сегодня мы объединяем наш голос протеста и требования с деятельностью 500 ассоциаций, защищающих справедливость из 15 государств-членов Европейского Союза и Совета Европы, убежденные, что география нашей борьбы будет расширяться.

Против военно-политического руководства Азербайджана, преступных представителей геноцидного режима, организовавших и осуществивших незаконную блокаду Бердзорского (Лачинского) коридора, нарушения режима прекращения огня, теракт 19 сентября и этническую чистку коренного армянского населения Республики Арцах должны быть применены санкции.

Движение "Вместе" поддерживает все те объединения, действия которых направлены на международное признание статуса Арцаха, независимого от геноцидального и диктаторского Азербайджана, и гарантии безопасности", - говорится в заявлении Движения.