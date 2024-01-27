Суббота, 27 Января 2024 12:55

АрмИнфо.Ложный тезис "сдадим Арцах - заживем спокойно" - ловушка для безопасности, государственности Армении и для сохранения армянской идентичности в целом. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат НС Республики Арцах от фракции "Справедливость" Метаксе Акопян касаясь агрессивной и ультимативной реакции Азербайджана на заявление СНБ Армении о намерении передать азербайджанской стороне 8 формуляров карт минных полей.

"В ответ на покорное заявление правящей группы Армении о передаче азербайджанской стороне формуляров минных полей, в котором также подчеркивается приверженность фиктивной "повестке мира", Азербайджан, разгневавшись на подаривших им Арцах и готовых идти на постоянные уступки "армянских" партнеров, спустил новые распоряжения и задания.

Все это не закончится: это доказательство того, что ложный тезис "сдадим Арцах - заживем спокойно" - ловушка для безопасности, государственности Армении и для сохранения армянской идентичности в целом.

Все это будет продолжаться до тех пор, пока нашими судьбами распоряжаются ненавидящие армян власти. Республика Арцах окружена в результате преступных сговоров. Впереди - трудные времена, но мы должны выйти из этой ситуации с честью, чтобы иметь право и возможность иметь Родину", - написала депутат.

Отметим, что МИД Азербайджана сегодня распространил очередную порцию угроз в адрес Армении. Поводом стало сообщение о намерении передать без предусловий азербайджанской стороне 8 новых формуляров карт минных полей, дабы минимизировать потери среди гражданского населения.